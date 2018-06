Cafeteros en Rusia: Camilo Vargas

Google Plus

Mario Meza May

El portero nacido en Bogotá ha estado en el arco de la selección detrás de David Ospina desde su ascenso de los seleccionados juveniles, a pesar de no haber tenido un gran proceso en los últimos cuatro años con la tricolor, la trayectoria de Vargas y el conocimiento con el grupo le permite integrar el grupo de 23 que disputaran la Copa del Mundo.

Este semestre, Vargas Gil llego al Deportivo Cali procedente del Atlético Nacional, teniendo su segunda ciclo como portero verdiblanco en dos años. Con la elástica verdiblanca, tuvo un semestre donde alcanzó la regularidad necesaria en el equipo de Gerardo Pelusso, no solo para adueñarse del arco verdiblanco, sino también para recibir de nuevo el llamado a la selección de mayores por parte de José Pékerman. En su club tuvo acción en 18 partidos de Liga Águila y 2 partidos por Copa Suramericana, disputando todos los partidos completos.

En partidoso oficiales por torneos FIFA, Vargas no ha tenido acción, solo ha actuado en cinco juegos amistosos, pero el capitalino tiene la misión de estar listo para Pékerman, en caso de que David Ospina no pueda actuar. En Brasil 2014, no tuvo acción y fue el tercer portero detrás de Faryd Mondragón, sin embargo, Rusia 2018 podría ser la oportunidad de oro para que debute en la Copa del Mundo. Su experiencia con la seleccionado mayor, le da la responsabilidad para ser el suplente uno de David Ospina.

Otro hecho para resaltar de la convocatoria de Camilo Vargas a la selección, es que por tercera edición consecutiva de la Copa del Mundo, el portero titular del Deportivo Cali tendrá la oportunidad de disputar el mundial de fútbol. En Suráfrica 2010, Juan Castillo fue convocado a la selección de Uruguay que alcanzó a ser cuarta en aquel mundial, mientras que, en Brasil 2014, el caleño Faryd Mondragón fue citado y se convirtió en el jugador más veterano en disputar un partido en una Copa del Mundo.

En Rusia 2018, será la segunda oportunidad para Camilo Vargas de estar presente en el máximo evento de selecciones del planeta fútbol.

Nombre: Camilo Andrés Vargas Gil

Edad: 29 años

Posición: Portero

Clubes anteriores: Independiente Santa Fe (COL), Atlético Nacional (COL), Argentinos Juniors (COL)

Club actual: Deportivo Cali (Colombia)