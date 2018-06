2018-I en azul y rojo: Hernán Pertuz

Google Plus

El defensor barranquillero logró tener actuación destacada luego de que recuperó la titularidad en el Deportivo Independiente Medellín, después de que este semestre el equipo no contara con la participación de la dupla de centrales argentinos Rodrigo Erramuspe y Santiago Echeverría, el primero porque dejó el equipo a comienzos del año para irse al Nacional de Paraguay y el segundo por suspensión de la Dimayor tras dar positivo en una prueba antidoping.

Este semestre fue fortuito para el Hernán Pertuz dado que no tuvo lesiones y participó en 23 partidos oficiales del Deportivo Independiente Medellín, de los cuales 21 encuentros fueron por la Liga Águila y 2 por Copa Sudamericana para un total de 2070 minutos jugados con el cuadro antioqueño en los que tuvo una asistencia de gol para esta primera temporada del año.

Luego de finalizado el semestre, el jugador manifestó que esta ha sido de las mejores temporadas que ha tenido con el Medellín, gracias a la confianza del cuerpo técnico. Además aseguró que el hecho no haber sufrido lesiones y haber aumentado su rendimiento y minutos dentro del DIM, le abre puertas para pensar en salir del equipo antioqueño para el próximo semestre; sin embargo resaltó que no ha tenido ofertas y que su contrato aún se encuentra vigente con el Deportivo Independiente Medellín, pero llegado al caso de tenerlas, no descartará ninguna oportunidad.

Vale la pena resaltar que la trayectoria de Hernán Pertuz, en su mayoría, ha sido jugando para el Deportivo Independiente Medellín. El jugador ha estado en el equipo durante dos etapas, entre 2008 y 2011, en ese entonces se fue para el FC Dallas y regresó desde el año 2013 hasta ahora; periodos en los que ha logrado salir campeón en dos ocasiones, una en 2009 en el torneo finalización y otra en el 2016 en el torneo de apertura.