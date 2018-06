2018-I en azul y rojo: Éver Valencia

Google Plus

Luego de su paso por el fútbol de Polonia con el equipo Wisla Cracovia, regresó al DIM en busca de más minutos para la selección Colombia sub-20.

No llegó como un figura, pero sí con mucha expectativa ya que es un joven que en algunos partidos demostró buen potencial futbolístico, a pesar de esto sigue quedando en deuda como una promesa, pues, así lo califican después de sus actuaciones con la Selección Colombia.

En este semestre, Ever jugó solo cinco partidos de los cuales no tuvo mucha participación pues salio en ceros en cuanto a goles y asistencias.

Aunque el profesor Ismael Rescalvo le dio la oportunidad en busca de variantes en la parte ofensiva, sus actuaciones no superaron los 6 puntos de 10 en calificaciones individuales de cada encuentro. Debido a sus actuaciones, el cuerpo técnico no lo tuvo mas en cuenta en el primer semestre de la Liga Águila 2018-1, a pesar de estar en otras convocatorias, no sumó más minutos, esto debido tambien al nivel de sus compañeros.

El nacido en Villavicencio, es un jugador con características ofensivas, con buena pegada y habilidoso en carrera, tiene 21 años y todavía promete ser un jugador destacado en el fútbol de Colombia y aunque con críticas seguirá buscando su mejor nivel. Lo más probable es que no siga como jugador del DIM para el próximo semestre.