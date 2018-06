Previa Croacia vs Nigeria: a romper fuegos en el grupo D

Google Plus

Inicia la participacion de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Este sábado 16 de mayo, en el grupo D arranca la lucha de las cuatro selecciones que conforman esta zona. El primer juego de Croacia se disputará en Kalingrado, en el Estadio de Kaliningrado, también llamado Arena Baltika. El primer juego siempre será el más difícil, pues esta es la presentación de la seleccion en publico, es empezar a quitarse la ansiedad y el estrés guardado por los jugadores y cuerpo técnico durante los meses de preparación.

Si bien perder el primer juego no significa una eliminación, pues hay ejemplos de equipos que a pesar de perder el primer enfrentamiento clasifican a las siguientes rondas e incluso llegan a la final, hay ejemplos claros como Argentina en el mundial de 1990 y España en el del 2010. El primer partido te da la pauta para el grupo. este primer juego permite, dependiendo los resultados planificar los enfrentamientos que se vienen. En el caso de los croatas, tendrán que buscar un buen resultado ante los nigerianos, ya que los juegos que se vienen frente a Islandia y Argentina, sin duda el favorito del grupo, no serán nada fácil. Es por eso que la Selección ajedrezada tiene que ser cautelosa para este primer enfrentamiento, aprovechar las virtudes de sus jugadores y la experiencia que le da tener a sus hombres en los mejores clubes del mundo. Subasic, guardameta de experiencia y seguro bajo los tres palos; Rakitic y Modric dan velocidad en la salida y Mandzuckic, un definidor innato, como se dice "un delantero con el arco grabado", y a quien no se le puede dar ventaja en el área chica.

Fortalezas: Croacia es un equipo veloz, rápido en la transición defensa-ataque. Corren y luchan los 90 minutos, y a pesar de ser europeos, no son torpes, tienen gran habilidad, manejo de balón y definición.

Debilidades: Para tener en cuenta, Croacia debe evitar el juego hombre a hombre con Nigeria. Los Africanos son altos, fuertes, y chocar con ellos puede ser perjudicial para los europeos, pues llevan la de perder por la masa muscular de los jugadores que hacen parte de las 'Águilas'. Obi Mikel es la maxima figura; el ex jugador del Chelsea de Inglaterra, siempre sera de cuidado en el area rival.

Arbitro: Sandro Ricci (Brasil)

Asistente 1: Emerson Carvalho.

Asistente 2: Marcelo Van Gasse

Asistente 3: Antonio Mateu De la Hoz.