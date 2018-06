Previa Argentina vs Islandia: obligatorio empezar con pie derecho

Ha llegado el momento que tanto Argentina como Islandia estaban esperando. El debut en la Copa Mundial de la FIFA para estas dos selecciones está a escasas horas, y el actual subcampeón del torneo tiene sed de revancha. El grupo D se pondrá en marcha con este encuentro, y espera que al final del día 3 de la cita mundialista sea el líder de la zona, que también comparte con Croacia y Nigeria. El Spartak Stadium será el recinto donde se disputará este encuentro, donde la 'albiceleste' espera comenzar de buena manera su camino en busca del título.

Argentina va con lo mejor que tiene. Más allá de las lesiones de Sergio Romero y Manuel Lanzini, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se muestra fuerte de cara al inicio de la competencia. Con Nahuel Guzmán y Enzo Pérez, estos lugares estarán muy bien cubiertos, así que no habrán excusas ni margen de error para la escuadra argentina, que es consciente de que solamente servirá ser campeón para tener la revancha que anhela. Sampaoli no anda con rodeos, y por eso decidió dar el once inicial para este encuentro, en el que no faltará obviamente Lionel Messi, que será acompañado por otros talentos como Ángel Di María, Maximiliano Meza y Sergio Agüero. Además, se confirmó que en el arco irá Wilfredo Caballero y no Franco Armani como muchos se atrevieron a asegurar.

Por su parte, Islandia confía en sus posibilidades, los dirigidos por Heimir Hallgrímsson quieren sorprender al mundo una vez más, tras la pasada Eurocopa de 2016, donde llegaron hasta los cuartos de final. Incluso su capitán Aron Gunnarsson se atrevió a lanzar una advertencia al propio astro del Barcelona (Messi), diciendo que no debería ser un problema, ya que en dicha Eurocopa, los islandeses pudieron contener a Cristiano Ronaldo. Aún así, la confianza que transmite el líder de este equipo, hace pensar que agotarán todos los recursos buscando los octavos de final.

Los elegidos por Sampaoli en Argentina para el Mundial

Los escogidos por Hallgrímsson en Islandia para estar en Rusia

Ficha técnica del partido

Argentina vs Islandia

Horarios:

Colombia, Perú y México: 08:00 hrs. // Argentina: 10:00 hrs.

España: 14:00 hrs. // Rusia: 16:00 hrs.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Escenario: Spartak Stadium

Alineación confirmada de Argentina

Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.

Probable alineación de Islandia

Islandia: Hannes Þór Halldórsson; Hörður Magnússon, Kári Árnason, Ragnar Sigurðsson, Birkir Már Sævarsson; Emil Hallfreðsson, Aron Einar Gunnarsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Þór Sigurðsson; Alfreð Finnbogason. DT: Heimir Hallgrímsson.