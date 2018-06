Colombia vs Japón en vivo online por el mundial de Rusia 2018

¡Hola a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre la Selección Colombia y la Selección de Japón, en el partido válido por la primera fecha del grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Probable alineación de Japón:



Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Keisuke Honda, Takashi Inui; Yuya Osako

Probable alineación de Colombia:



David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Juan Cuadrado, James Rodríguez; Luis Muriel, Radamel Falcao.

El juez del encuentro será el eslovenoo Damir Skomina, que estará acompañado por sus compatriotas Jure Praprotnik y Robert Vukan.





El partido se jugará en el Mordovia Arena, ubicado en la ciudad de Saransk, y que tiene una capacidad para 41.685 espectadores.





Akira Nishino, DT de Japón, sobre su plantel tras la noticia del sismo en Japón:



"están bajo el impacto de la noticia. Preocupados por los familiares y allegados. Anímicamente ha existido en ellos un impacto seguro. Y eso me preocupa. El cuerpo técnico está centrado ahora en tranquilizarles cuanto antes; quiero dar el pésame a todos los que se vieron afectados en Japón. Espero que los daños sean subsanados y la recuperación de todos lo más rápida posible".

En la mañana del lunes, un sismo de 6.1 grados sacudió a Japón, y esto afectó a varios jugadores del plantel nipón, por la incertidumbre de saber cómo estaban sus familiares.

Maya Yoshida, defensor de la Selección de Japón, recordó cómo vivió el juego ante Colombia en el pasado mundial de Brasil 2014:



"Estábamos en una posición muy difícil al encarar el último partido del grupo contra Colombia. Nuestra derrota inicial ante Costa de Marfil nos costó cara, cuando, tras marcar un gol tempranero, desperdiciamos nuestra ventaja dando muchas facilidades. Por eso, al llegar el choque contra Colombia, solamente nos valía la victoria. Lo pasamos mal ellos, y nos dieron una lección sobre lo duro que podía resultar el Mundial".

Radamel Falcao García, delantero de la Selección Colombia:



"Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas". Además recuerda "el gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 90. Yo tenía… cuatro años. En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz. De hecho, recuerdo más todas las veces que lo vi después, que el momento en el que realmente lo vi. El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. ¡Vivimos ese gol durante esos cuatro años!".





José Pékerman comparó al plantel actal con el de Brasil 2014:



"Tenemos un equipo más joven, con otras cualidades. Quizás con esas ansiedades de los que van a debutar en el Mundial, pero están bien encaminados para hacer hacerlo bien".



Sobre Yerry Mina:



"No tenemos ninguna duda de la capacidad de este jugador, no la tuvimos nunca, la parte de confianza y anímica en la Selección se siente bien y lo sentimos bien. Obviamente que la parte competitiva de su última etapa en el Barcelona no lo favoreció perdió actividad y ritmo. Sin duda fue un momento duro para él asimilar esa situación, nosotros comprendemos estas cosas nunca dudamos para que él esté en el Mundial, toda estaetapa que vivimos en la preparación, los jugadores sabían que tenían que competir en el entrenamiento".





Estos fueron los seleccionados por Akira Nishino para integrar el plantel japonés en el mundial:





Estos fueron los elegidos por José Pékerman para integrar la concentración en Rusia 2018:





Japón, como en los últimos años, fue uno de los primeros conjuntos en clasificarse al mundial, hablando de los 31 que vienen desde las eliminatorias. Los nipones aseguraron su tiquete gracias a su victoria 2-0 en Saitama sobre Australia, con tantos de Takuma Asana y Yosuke Ideguchi.

La Selección Colombia obtuvo su tiquete al Mundial de Rusia 2018 definiendo su clasificación en el último partido ante la Selección del Perú en el Estadio Nacional de Lima. En aquél encuentro, James Rodríguez puso el tanto con el que los cafeteros sacaron el empate, resultado mínimo que les servía para asegurar su plaza.

Colombia y Japón ya saben lo que es enfrentarse en la fase de grupos. Precisamente, fue en el mundial pasado que los dirigidos por José Pékerman se midieron en el último juego de la fase de grupos a los nipones, comandados en aquella época por el italiano Alberto Zaccheroni, a los que vencieron 4-1 con una anotación de Juan Guillermo Cuadrado, un doblete de Jackson Martínez y otro tanto de James Rodríguez. Shinji Okazaki fue el anotador por parte de los 'Samuráis azules'.

Por los lados de la selección asiática, Shinji Okazaki era duda para seguir integrando la concentración japonesa por una fatiga muscular, pero se confirmó que continuará con el plantel. El entrenador Akira Nishino ha probado como delantero titular a Yuya Osako, a la espera de si puede contar con el experimentado atacante. Otro de los que está tocado es el defensor Gen Shoji, que viene sintiendo molestias en una de sus pantorrillas.

En los últimos días, el lateral izquierdo Frank Fabra sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que fue reemplazado por Farid Díaz, del Olimpia del fútbol paraguayo. Sin embargo, el resto de la 'Tricolor' llega a su primer encuentro con sus jugadores en óptimas condiciones. James Rodríguez y Wilmar Barrios se recuperaron satisfactoriamente de fatigas musculares que los aquejaban.

Japón también jugará por sexta vez la Copa Mundial de la FIFA, a diferencia de Colombia, será de forma consecutiva. El primer mundial que jugó fue el de Francia 1998, en el que se quedó en primera ronda. En el siguiente certamen fue anfitriona junto a Corea, pero solo llegó hasta los octavos de final y así fue alternando en sus últimas participaciones. En Alemania 2006 se quedó en primera fase, en Sudáfrica 2010 en octavos y en Brasil 2014 en fase de grupos.

La Selección Colombia iniciará su sexta participación en una Copa del Mundo. Los otros certámenes en los que participó fue en Chile 1962, donde se quedó en primera fase; Italia 1990 en la que llegó hasta octavos de final. En Estados Unidos 1994 y Francia 1998 no pasó de la fase de grupos. Su más reciente mundial fue en Brasil 2014, en el que logró su mejor resultado, llegando a cuartos de final, siendo eliminado por la 'verdeamarela'.