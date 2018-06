Rusia ganó, goleó e hizo respetar su casa ante Egipto

Hoy el partido entre Rusia y Uruguay abría la segunda jornada del grupo A, los dos equipos llegaban con realidades muy diferentes. Por parte del equipo europeo comenzó perfectamente su mundial, venció a media máquina al equipo de Arabía Saudí con un marcador de 5-0. Por el otro lado el equipo egipcio llegaba necesitado de la victoria, porque a pesar de plantearle un gran partido frente a Uruguay, se desconcentraron en los últimos minutos y perdieron un punto de oro, con lo que llegaban urgidos de una victoria.

En el primer tiempo los equipos no mostraron nada en ataque, fueron 45 minutos aburridos, en donde no hubo una sóla aproximación a gol. Egipto a pesar de ser el equipo que lo necesitaba, no dejo de mostrar su eficacia defensiva, aún con su estrella Mohamed Salah ayudando al equipo en ataque, parecía que el delantero era el único jugador diferente y con lo que el equipo africano podía mostrar peligro. Por parte del equipo ruso no tenía ninguna obligación, sabían que el partido no duraba 45 minutos, que podían esperar un tiempo para revisar que mostraba Egipto, que con el pasar de los minutos les funcionaría.

Para el segundo tiempo se observó un partido diferente, Rusia se empezó a encontrar con errores defensivos del equipo de Egipto, cómo un autogol que sucede en el minuto 47, cuando el defensor Ahmed Fathi intententa despejar el balón y termina adentro del arco. Denis Cheryshev en el minuto 59 fue el anotador del segundo gol, el tercero que marca en el mundial e iguala a Cristiano Ronaldo como goleador del mundial. Artem Dzyuba aumentaría el marcador para los locales 3 minutos más tarde. La estrella del equipo egipcio Mohamed Salah desccontó de tiro penal en el minuto 73.

Para la última fecha que se juega el lunes 25 de Junio, Egipto no se juega prácticamente nada. Las chances de clasificar son prácticamente nulas, por lo que tienen la posibilidad de jugar con un equipo suplente frente a Arabía, por parte de los rusos también tiene la posibilidad de jugar con algunos cambios, pero es muy poco probable porque pueden estarse jugando el primer puesto del grupo con la selección uruguaya, ese es el proposito de cualquier equipo, ser lideres para evitar equipos con una experiencia en mundiales de fútbol.