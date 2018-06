Jóse Pékerman: "Necesitamos recuperar la confianza"

Google Plus

Mario Meza May

Este sábado se realizó la conferencia de prensa previa al partido por la segunda jornada de la Copa del Mundo, el entrenador José Pékerman habló ante la prensa internacional y dio sus conceptos sobre lo que le espera este domingo al seleccionado tricolor.

Esto dijo el entrenador argentino ante los cuestionamientos de la prensa en la sala de prensa del Kazan Arena.

¿Qué tiene pensado para el partido ante Polonia?

"Apenas concluyó el partido, empezamos a tratar el próximo. Es un grupo parejo como lo dijimos, fue un mal comienzo, sé trabajo en lo anímico. Se está preparando lo mejor para el partido de mañana. Para el partido de mañana hay que tratar de hacer goles y no recibirlos. Tener concentración en los momentos claves".

Las claves para ganarle a Polonia

"Lo primero es jugar once contra once, segundo el poder contar con los jugadores que no habíamos podido tener al empezar, tres la confianza recuperarla porque sabemos que tenemos las posiblidades de hacerlo y veníamos con esa confianza. Cuatro la armonia del equipo se consolidó, esa armonia genera optimismo. Si el partido es normal, esperamos poder imponer nuestro fútbol".

La titularidad de James

"James es un jugador fundamental en la Selección. Está bien. El resto de situaciones que faltaban las trabajo con intensidad. Esperamos que esté al 100%".

Su opinión sobre Polonia

"Sigo creyendo que son un buen equipo, con jugadores de buena técnica y experiencia. Siempre vimos a Polonia como un equipo de mucho valía. Ante Senegal pasaron cosas raras, como el de Colombia. Colombia lo ganó en el primer tiempo 1-0 con 10. Polonia tuvo un autogol, un gol con un jugador que estaba fuera de la cancha y otros errores inesperados. Si se analiza solo el resultado puede confundirse".

¿Utilizaría la dupla James- Quintero?

"Quintero y James son jugadores que el fútbol los puede utilizar sin ningún problema. Lamentablemente, Juanfer estuvo mucho tiempo por fuera de la selección, pero sabemos las cualidades que tiene. Ante muchas situaciones, se ha complicado algunas parejas. Siempre es una tentación tenerlos juntos en la cancha".

¿Cómo justifica los cambios en el primer partido?

"El equipo ha tenido siempre muchas variantes, hay muchos jugadores de experiencia. Todos los jugadores que han ido incorporando tienen que acomodarse lo más rápido posible. Hay que tener paciencia, no es fácil. Lo importante es estar acá y estar haciendo lo que estamos haciendo. Los muchachos nuevos tienen muchas actitudes y necesitan la confianza de todos".

Zapata y Mateus ¿Titulares?

"Cristián venia sin tanta continuidad, cuando la logró tuvo una lesión. Por su experiencia sería un jugador importante e interesante para nosotros. Lo ideal es aportar la experiencia cuando el jugador está al 100%. Mateus yo siempre le hago broma, le digo que es el jugador número 12, porque siempre está ahí. Ojalá pueda tener buenos partidos, en el caso de él no es tan fácil, porque a veces necesita más minutos y no es tan sencillo".

¿Cómo debe manejar el partido ante Polonia?

"Será un juego de mucha ida y vuelta, los dos equipos buscarán ganar. Van a tener mucha intensidad, hay que contar con mucha mentalidad de saber aprovechar las oportunidades, porque un gol es determinante. Los que arrancan ganando sacan ventaja, no es fácil en un Mundial dar vuelta al marcador".