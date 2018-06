México derroto a Japón y sueña con el paso a octavos de final

Google Plus

El día de hoy los centroamericanos y asiáticos abrían la jornada del grupo F. Los mexicanos dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio soprendieron a la selección alemana, actual campeona del mundo ganando 1-0 su primer encuentro. Por parte del equipo coreano llegaban con mucho ruido al mundial, pero fueron derrotados por la mínima diferencia frente al equipo sueco. En el encuentro de la jornada de hoy se evidenciaban las dos necesidades de este encuentro, México quería rectificar su favoritismo obtenido en la primera jornada y obtener otra victoria que lo dejará más cerca de avanzar en el grupo, por el otro lado una derrota los dejaría sin posibilidades de llegar más lejos en el mundial de Rusia.

En el inicio del partido se evidenció lo mismo que mostraron en la primera jornada, México un cuadro con grandes jugadores en ataque, pero que no olvidaban su actitud defensiva, sabían que el partido era largo y debían ser pacientes para encontar los espacios para encontrar oportunidades en el arco contrario. Por parte del equipo sur coreano cuando no encontraban la pelota diez jugadores intentaban obtenerlo, sólo se enfocaban en el contrataque, ese planteamiento del partido no iba a durar mucho porque en el minuto 26 anotó de penal para México, lo que podía ser lapidario para un equipo defensivo.

En el segundo tiempo, los que iban abajo en el marcador intentaron salir un poco más, para que por lo menos el empate los dejará con vida para la última fecha, pero Javier "chicharito" Hernández marcaría el segundo gol para los manitos en el minuto 66, de ahí en adelante todo fue de tramite para los centroamericanos, sólo hasta el minuto 93 el equipo asiático lograría el descuento.

El próximo miércoles se jugara la última fecha del grupo F, los dirigidos por Osorio lograrían el cupo a los octavos de final solamente con un empate frente a suecia, por parte de Corea del Sur, es un equipo que ya se encuentra eliminado, pero también tendrían la posibilidad de eliminar a la selección campeona del mundo