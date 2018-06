Previa Suiza vs Costa Rica: en busca de la clasificación ante un rival eliminado

Google Plus

Los centroamericanos no han mostrado el carácter ni el juego del mundial anterior, con pocas fichas que desequilibren y un juego totalmente defensivo en sus partidos, aguantando los noventa minutos, incluso, por poco le funcionó contra Brasil que se terminó llevando la victoria en los minutos finales del encuentro, pero que durante el encuentro, se mostró muy superior a los ticos.

En cambio los suizos, ganaron en el último minuto con un remate potente de Shaqiri, mientras empataban uno a uno frente a su rival más directo Serbia. Xhaka y Shaqiri fueron los encargados de darle un pie en la próxima fase, que deben confirmar hoy frente a su rival más ¨fácil¨ en el papel y que saben que retrasará todas sus líneas detrás de la línea del balón.

En los partidos inagurales, ambos se mostraron muy diferente. En contraste Suiza le sacó un empate al rival más fuerte del grupo y pentacampeón del torneo, con un buen bloque defensivo y ganando en pelota quieta a los canarinhos; mientras que Costa Rica se vió nulo frente a Serbia que le ganó por la mínima en un partido minimamente atractivo.

Un empate dejaría a los europeos esperando el resultado del partido entre Brasil y Serbia que se jugará paralelamente con el partido, por ello, deben ganar para estar tranquilos y pensar en la siguiente fase, que de quedar de primeros enfrentarían a México o de quedar segundos enfrentarían a un conocido Suecia.

Alineaciones confirmadas

Suiza: Y. Sommer (G); M. Akanji, V. Behrami, B. Dezemaili, B. Embolo, M. Gavranovic, S. Lichtsteiner (C), R. Rodríguez, F. Schar, G. Xhaka. DT: V. Petkovic

Costa Rica: K. Navas (G); J. Acosta. C. Borges, J. Campbell, C. Gamboa, G. González, D. Guzmán, B. Oviedo, B. Ruiz (C), I. Smith, K. Waston. DT: Oscar Ramírez

El partido será a las 13:00 p.m. Hora colombiana.