Brasil - México: un juego que tendrá mucho fuego

La jornada futbolera del día lunes 2 de julio de 2018 comenzará muy temprano y con un juego bastante interesante para los amantes del fútbol, a las 9:00 a.m., la selección de Brasil y México se enfrentarán en busca de una victoria que les asegure un cupo en los cuartos de final del Mundial realizado en Rusia.

Brasil llega a este partido con dos victorias (frente a Serbia y Costa Rica) y un empate frente a Suiza. El equipo sudamericano no ha logrado mostrar la mejor versión de su fútbol en este torneo, se ha visto que en este evento los equipos chicos y sin mucho nombre dejan su vida para ganarle a los grandes equipos y con Brasil no ha sido la excepción, con todo y eso lograron ganar su grupo con siete puntos, así llegaron hasta la instancia de octavos de final, sufriendo pero con lo más importante que son los resultados.

Por parte de México hay una historia bastante diferente, los dirigidos por Juan Carlos Osorio llegaron a Rusia con bastantes críticas al timonel colombiano, pues a los mexicanos no les gusta que el entrenador no tenga un equipo definido, siempre hace por lo menos un cambio por partido. Pero apenas empezarón a llegar sus encuentros en el Mundial, el DT silención a los que hablaban mal del trabajo en la selección. En el primer partido los manitos vencieron 1-0 al campeón del mundo, la selección alemana, con un gran desgaste de sus jugadores y con un gol anotado por Harold Lozano; en el segundo partido enfrentaron a Corea del Sur y volvieron a salir vencedores 2-1, donde los jugadores Carlos Vela y Jávier Hernández aportaron las anotaciones para que se quedarán con la victoria. En el último partido jugaron contra la selección sueca, un partido donde los defensores mexicanos no tuvieron su mejor día y fueron derrotados por 3-0.

La mesa está servida para el partido, donde no se sabe qué va a pasar, Brasil es un equipo candidato al título y que quiere seguir luchando. Por parte del equipo centroamericano tienen una gran motivación para este juego, puede ser la primera vez que está selección juegue el quinto partido de un mundial, jamás han logrado llegar a la instancia de cuartos de final.

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado; Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano.