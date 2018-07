Colombia vs Inglaterra EN VIVO minuto a minuto por el Mundial 2018 (0-0)

¡Hola a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Colombia vs Inglaterra en vivo, perteneciente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Posible formación de Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.

Posible formación de Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Carlos Sánchez, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel; Falcao.

Colombia vs Inglaterra en vivo

El árbitro de este encuentro será el estadounidense Mark Geiger, que en este mundial ya pitó dos juegos: Corea del Sur vs. Alemania y Portugal vs. Marruecos. Estará acompañado por el canadiense Joe Fletcher (Asistente 1) y su compatriota Frank Anderson (Asistente 2). El juez emergente será Matthew Conger de Nueva Zelanda.

El Spartak Stadium será el escenario donde se disputará este encuentro Colombia vs Inglaterra en vivo. Este recinto cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores y ya albergó cuatro partidos en este Mundial

Atentos en el partido Colombia vs Inglaterra en vivo a Harry Kane: No podía ser otro, el delantero del Tottenham está siendo el líder de la selección inglesa en esta Copa del Mundo, y así lo ha demostrado con esos cinco goles en dos partidos que ha disputado. Será el hombre más peligroso de los de Southgate.

Kane se lleva el balón en su hattrick contra Panama. | Getty Images.

Atentos en el partido Colombia vs Inglaterra en vivo a Juan Quintero: Contra todo pronóstico, el jugador de River Plate está siendo el hombre más peligroso de la selección cafetera, por sus botas pasa todo el futbol del equipo de Pekerman, y está realizando un buen Mundial.

Quintero celebra su gol a Japón. | Getty Images.

Repasamos la nómina que tiene la selección inglesa en este mundial

Recordamos los convocados de la Selección Colombia

Kyle Walker, jugador de la selección inglesa:



Sobre Colombia: "Disfruto jugar contra ellos. Quiero jugar contra los mejores todas las semanas porque eso es lo que me hace mejorar como futbolista, así que estoy muy ansioso. Espero que si me llaman para jugar pueda hacer un buen partido y llevar a mi país a la próxima fase de la Copa Mundial de la FIFA. Hemos visto algunos fragmentos de ellos, sabemos dónde están sus debilidades, pero también sabemos dónde están sus fortalezas, tienen a Cuadrado, un jugador muy experimentado y directo, y a Falcao que habla por sí mismo, marca goles y es una gran amenaza en el área, así que solo tenemos que probar y jugar nuestro juego, y dejar que se preocupen por nosotros. Tenemos hombres clave en áreas clave y seremos una gran amenaza para ellos".

Gareth Southgate, DT de la selección inglesa:



"Durante toda mi vida mi principal ambición fue jugar para Inglaterra. Representé a Inglaterra en una Copa Mundial, luego descubrí que era una de las cuatro únicas personas en dirigir y jugar para Inglaterra en un Mundial, así que estoy muy orgulloso por hacer esto ya que soy muy patriótico. Me encanta cantar el himno. Amo la música y me da mucho orgullo cantar el himno de Inglaterra, es una de las partes que más disfruto de estar con mi país. Se juntan los recuerdos de la niñez, toda la gente que ayudó en el camino, y uno se siente muy orgulloso. En ese momento me dejo llevar, pero luego me enfoco nuevamente en el equipo y en tomar las decisiones correctas para el equipo".



"Han pasado 12 años desde que ganamos un partido eliminatorio, así que esta es una gran oportunidad para que este equipo vaya más allá que otros más experimentados. Creo que están disfrutando esa oportunidad, la energía en el entrenamiento es buena, aunque el clima ha cambiado en San Petersburgo, así que tal vez eso fue lo que hizo que corrieran más. Respetamos mucho a Colombia, tienen grandes jugadores".



"Creo que nuestro desempeño contra Bélgica fue bastante bueno, teniendo en cuenta los cambios que hemos realizado, pero todos los que entran en el equipo, conocen su rol. Todo lo que tienen que hacer es transferir lo que hacen en los entrenamientos. Aunque son jóvenes, tienen experiencia. Marcus Rashford ya jugó en una final de la FA Cup, Trent Alexander-Arnold ha jugado en una final de la Champions League. Quieren hacer lo que puedan por su país y estoy seguro de que veremos una muy buena actuación".

Carlos Sánchez, jugador de la Selección Colombia:



"La concentración es un punto clave para poder conseguir el pase que nos permita seguir en esta Copa Mundial. Inglaterra es un equipo muy bien trabajado, estructurado con jugadores jóvenes, que tienen ambición. Jugadores con un poderío ofensivo importante, son el equipo más goleador del torneo. Nosotros también tenemos nuestras armas, tenemos equipo para jugar frente a cualquiera".



Acerca del rival: "Inglaterra es un conjunto con mucha historia, es un equipo muy bien estructurado, con mucha destreza en ataque como están mostrando en este Mundial y tienen muy buena técnica en defensa. Han demostrado que son un equipo que ha funcionado bien".



Sobre Harry Kane: "Es un jugador emblemático para Inglaterra que está demostrando sus capacidades, pero no nos vamos a enfrentar solo a Harry Kane, vamos a enfrentar a una selección de Inglaterra que tiene muchas figuras".

José Pékerman, DT de la Selección Colombia:



Acerca de James Rodríguez y Falcao: "Confiamos mucho en ambos jugadores, siempre han sido muy importantes para el equipo, pero en las situaciones en la que uno de los dos no estuvo, el equipo se mantuvo siempre luchando por estar entre los diez mejores equipos del mundo. Ahora en el Mundial te das cuenta del mérito que tiene mantenerse tantos años con esta regularidad, a pesar de algún mal resultado. Esto habla bien de la competitividad el equipo, de los jugadores que ya no están, de los veteranos y de los nuevos que se están incorporando".



Sobre la lesión de James: "Tuvimos la buena noticia, en el resultado de su prueba médica, en la resonancia, de que no tiene ninguna rotura grave, ha evolucionado mucho y queda aún un día y medio para recuperarlo. Como siempre esperamos que pueda estar".



Acerca de Inglaterra: "Es un equipo muy dinámico y con mucha velocidad, con un goleador en racha como Harry Kane "al que no podemos dejarle una oportunidad, porque cuando un delantero está en estas condiciones es muy difícil poder contenerlo"

A hoy, James Rodríguez sigue estando en duda para enfrentar al combinado inglés. El jugador del Bayern salió lesionado al minuto 30 del primer tiempo en el juego ante Senegal, luego de chocar con un rival.

Cómo y donde ver el partido Colombia vs Inglaterra en vivo por TV

Colombia 1:00 p.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Perú 1:00 p.m. Latina, DirecTV y TV Perú Argentina 3:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 1:00 p.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 8:00 a.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 3:00 p.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 3:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 13:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 12:00 p.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 1:00 p.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

En 2005, ya en un amistoso, los ingleses ganaron 2-3 con hattrick de Michael Owen, que puso mucha tierra de por medio, Yepes y Ramírez recortaron distancias.

Colombia e Inglaterra ya saben lo que es enfrentarse en una Copa del Mundo. Hace 20 años, en Francia 1998, ambos conjuntos se vieron las caras en la última fecha del grupo G en la fase de grupos, donde los europeos se quedaron con la victoria 2-0, gracias a las anotaciones de Darren Anderton y David Beckham. Gracias a ese resultado, Colombia quedaría eliminada del certamen, mientras que los ingleses conseguirían la clasificación a los octavos de final, donde luego cayeron ante Argentina.

Los ingleses, por su parte, cayeron derrotados frente a Bélgica por 0-1 con un gran gol de Januzaj, lo cual no molesto demasiado al conjunto inglés, pues con ese marcador los pross llegaban a la fase final de la Copa del Mundo por el que a priori es el lado fácil del cuadro, aunque en futbol, todo es posible.

La última jornada de la primera fase de la Copa del Mundo terminó con buen sabor para los colombianos, y malo para los ingleses. Los cafeteros ganaron a Senegal 0-1 con gol de Yerry Mina, el segundo de la competición, y terminaron en la primera plaza del grupo H de este Mundial.

El conjunto inglés llega clasificado como segundo de grupo al lado fácil a priori del cuadro. Los ingleses acabaron la fase de grupos con seis puntos, segundos por detrás de Bélgica, que hizo pleno. Ambas selecciones llegaron clasificadas a la última jornada y se disputaron el primer puesto del grupo

El encuentro que medirá a colombianos e ingleses será un encuentro entre dos selecciones que a priori esperaban realizar un gran mundial. Los colombianos llegan al choque como los líderes del grupo H, donde superaron por un punto a Senegal, que quedó eliminada, y por goles a Japón, al golear a Polonia en el segundo partido del grupo.

Inglaterra fue segundo en su grupo, logrando seis unidades, producto de dos victorias en tres partidos. Fue superado por Bélgica que hizo los nueve que disputó, mientras que se clasificó por delante de Túnez y Panamá. Anotó en ocho oportunidades y encajó tres goles.

Colombia llega a este encuentro tras ser el ganador del grupo H con seis puntos. Superó a Japón y a Senegal que lograron cuatro y a Polonia que se quedó con tres. Los cafeteros anotaron cinco goles y recibieron apenas dos, los del primer encuentro contra los asiáticos.