Resumen Francia vs Bélgica (1-0): los galos clasifican a la final del mundial

Ahora los franceses esperarán por Croacia o Inglaterra para definir al campeón de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Igualmente, Bélgica esperará a por el perdedor de dicho encuentro para buscar quedarse con el tercer lugar.

90+6' ¡FINAAAAAAAAAL! ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! Termina el encuentro. Francia derrotó 1-0 a Bélgica y clasifica a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. El gol de Samuel Umtiti al minuto 51 le da la victoria a los de Didier Deschamps.

90+5' ¡SE SALVÓ BÉLGICA! Remate de Tolisso y atajadón de Courtois para el tiro de esquina.

90+4' Amonestado ahora Jan Vertonghen en Bélgica.

90+3' Remate de Griezmann que atrapa Courtois.

90+2' Amonestado Kylian Mbappé en la Selección de Francia.

90+1' Cambio en Bélgica. Entra Michy Batshuayi en lugar de Nacer Chadli.

¡SE CUMPLE EL TIEMPO REGLAMENTARIO! ¡El árbitro adiciona seis minutos!

87' Amarilla para N'golo Kanté en la Selección de Francia.

86' Cambio en la Selección francesa. Sale Blaise Matuidi, entra Corentin Tolisso.

Cinco minutos finales en este partido.

85' Cambio en la Selección de Francia. Sale Olivier Giroud, entra Steven Nzonzi.

81' ¡SE SALVÓ FRANCIA! Zapatazo tremendo de Witsel y Lloris la despeja con los puños.

80' Cambio en la Selección de Bélgica. Entra Yannick Carrasco, sale Marourane Fellaini.

76' Intentaba De Bruyne pero su remate se fue desviado.

71' Amarilla para Toby Alderweireld por falta sobre Matuidi.

Quedan 20 minutos para que Bélgica consiga el empate.

67' Buena jugada por parte de los franceses, que termina con un pase de Griezmann para Giroud que manda el balón desviado.

65' Centro desde la derecha por parte de Mertens y Fellaini saca un cabezazo que pasa cerca.

64' Centro de Mertens y Lloris sale con decisión para cortar con los puños.

63' Amonestado Eden Hazard en la Selección de Bélgica, por falta sobre Matuidi cuando emprendía carrera para el contragolpe de Francia.

61' Avisó Bélgica. Centro que despeja a medias la defensa francesa y De Bruyne no alcanza a conectar con precisión.

60' Cambio en la Selección de Bélgica. Sale Moussa Dembélé, entra Dries Mertens.

56' ¡SE SALVÓ BÉLGICA! Jugada de fantasía por parte de Mbappé, el balón llega a Giroud que remata pero el balón es despejado por Dembélé.

53' Falta a favor de Francia. Se acercan los franceses ahora con el impulso del gol.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE FRANCIA! Centro desde la derecha y Samuel Umtiti desvía el balón para mandarla adentro. 1-0 ganan los galos.

50' Le llegó el balón a Giroud, se volteó a sacar el remate y Kompany impide que vaya al arco. Tiro de esquina.

48' Centro de De Bruyne para Fellaini que despeja la defensa francesa. Inicia dominando Bélgica en el segundo tiempo.

47' Centro de Witsel que llegaba para Lukaku, que manda el balón por encima con su cabezazo.

14:03 hrs. ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! Se juegan los 45 minutos finales del tiempo reglamentario entre Francia y Bélgica.

45+1' ¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO! Francia y Bélgica empatan 0-0 al término de la primera etapa.

Un minuto de adición al primer tiempo.

44' Falta a favor de Francia, Dembélé derribó a Pogba cerca del área.

39' ¡Se salvó Bélgica! Pase de Mbappé para Pavard que definió, pero Courtois extiende su cuerpo y evita el 1-0.

34' ¡Se lo perdió Giroud! Pase de Mbappé para el delantero del Chelsea que no logra empalmar el remate hacia la portería de Courtois.

25' Seguimos 0-0 en el encuentro pese a las llegadas de Bélgica.

22' ¡Nueva llegada belga! Alderweireld intentó ahora para los 'Diablos Rojos' pero Hugo Lloris se luce para impedir el 1-0.

19' ¡Avisa de nuevo Bélgica! Buen recorte de Hazard hacia adentro, sacó un remate con la derecha y Varane alcanza a desviar el remate que iba directo a puerta.

18' Remate de Matuidi que controla bien Courtois.

15' ¡Llegó Bélgica! Pase para Hazard que sacó el remate cruzado con la zurda. El balón pasó cerca.

12' Pase de Pogba buscando a Mbappé, pero reaccionó Courtois para cortar la jugada.

10' Primeros diez minutos del encuentro, ambos equipos se acercan, pero no se hacen daño aún.

7' Trataba de acercarse la selección belga, pero bien la defensa francesa para despejar al tiro de esquina.

4' Primeros minutos del encuentro, no hay llegadas con claridad aún.

13:00 hrs. ¡INICIA EL JUEGO! Ya se disputa la primera semifinal de la Copa del Mundo entre Francia y Bélgica.

Así va la selección belga

Así va la selección francesa

¡Hola a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Francia vs Bélgica en vivo, perteneciente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Probable alineación de Bélgica: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Eden Hazard; Romelu Lukaku​.

Probable alineación de Francia: Hugo Lloris; Lucas Hernández, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard; Ngolo Kanté, Paul Pogba; Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; Olivier Giroud.

El juez central del partido será el uruguayo Andrés Cunha, quién ya dirigió los partidos Francia vs Australia e Irán vs España. Sus compatriotas Nicolás Tarán (Asistente 1) y Mauricio Espinosa (Asistente 2) lo acompañarán en el encuentro, mientras que los mexicanos César Ramos y Marvin Torrente actuarán como cuarto árbitro y juez de reserva, respectivamente.

El estadio de San Petersburgo será el escenario que albergará este encuentro. Fue inaugurado en 2017 y cuenta con una capacidad para recibir a 70,000 aficionados aproximadamente.​

Este es el plantel del conjunto belga en la competencia:

Recordamos a los que integran la selección francesa en el Mundial:

Ambas selecciones llegan invictas al encuentro. Francia ya había dejado en el camino a la Argentina (4-3) en octavos de final, mientras que en la fase de grupos empató ante Dinamarica (0-0), y venció a Australia (2-1) y Perú (1-0). Por su parte, Bélgica ya había eliminado a Japón (3-2) en octavos de final, y logró el puntaje perfecto en fase de grupos, luego de derrotar a Panamá (3-0), Túnez (5-2) e Inglaterra (1-0).

Roberto Martínez, DT de la selección belga:



"Contra Brasil quedé muy satisfecho de ver a mis futbolistas ejecutando tan bien mi plan. Mostraron una gran inteligencia y adaptabilidad".



Sobre Kevin De Bruyne: "En otras ocasiones empleamos mediocentros que retrasaban el juego pero De Bruyne es distinto. Va más rápido y su nivel de ejecución es excepcional. Aparte de portero puede jugar en cualquier posición y hacerlo a alto nivel. En esta posición aporta muchas cosas. En los anteriores partidos se le había infravalorado. Me alegro de que contra Brasil rindiera a un alto nivel".



"Marouane (Fellaini) siempre rinde. Es competitivo, un jugador de equipo, dinámico, activo, con un plus de energía que contagia a los demás. Siempre rinde y puede cubrir distintas posiciones".



"Es una gran oportunidad para todos. Para los jugadores y para todo Bélgica. Una semifinal de una Mundial se disfruta en pocas ocasiones. Y es un aliciente mayor disputarla a contra Francia. Es un momento único cargado de alicientes. ste grupo, esta generación es maravillosa. Es un plantel que siempre da el máximo y capaz de competir a un alto nivel. No hay otro secreto. No hay aspectos o razones particulares. Es el grupo lo que cuenta".

Nacer Chadli, jugador de la selección belga:



"Roberto Martínez empezó con un club pequeño como el Wigan, lo hizo muy bien, se fue al Everton y con su experiencia, su estilo y su forma de pensar estamos hoy aquí, es por él".



"Francia tiene unos jugadores que conocemos bien. Tiene mucha calidad, con un gran contragolpe, habrá que tener cuidado. A muchos de nuestros adversarios les vemos varias veces por semana. Aparte de Messi no había visto hacer cosas como las de Mbappé a su edad, pero todavía no hay plan anti Mbappé ya que no hemos hablado de cómo vamos a jugar pero sí sabemos los peligros del rival".

Didier Deschamps, DT de la selección francesa:



"Estaremos listos y nos adaptaremos a la organización que plantee Bélgica debido a la ausencia de Thomas Meunier. Bélgica no llegó hasta aquí de casualidad. Yo preparé a mis jugadores para diferentes escenarios, y eso no está vinculado con Bélgica. Trabajo así sea quien sea el rival".



Sobre Thierry Henry: "Me da mucho orgullo por él porque lo aprecio mucho. Jugamos juntos cuando él estaba creciendo y yo estaba retirándome. Hizo una carrera fantástica. Es una situación difícil pero a veces ocurre. Él estará en el banco de enfrente, pero lo sabía desde que aceptó ser asistente de Roberto Martínez. En lo personal será un placer verlo mañana".

Hugo Lloris, guardameta de la selección francesa:



"Es un partido poco habitual porque son dos países limítrofes. Los conocemos muy bien: yo juego con tres de ellos en Tottenham. Habrá enorme calidad de jugadores en el campo de juego mañana. Será un gran partido, de altísimo voltaje y nosotros debemos elevar nuestro nivel para alcanzar el desafío".



Sobre Thierry Henry: "Jugué dos temporadas con él en la selección. Es un jugador increíble y un gran caballero. Será extraño verlo con Bélgica pero está aprendiendo para su futura carrera. Creo que su corazón estará dividido mañana porque sigue siendo francés. Vivió grandes momentos con Les Bleus, dejó una marca en Francia. Ama el fútbol y por eso creo que ayudará a Bélgica, su equipo, a ganar el partido".

Bélgica jugará la semifinal de la Copa del Mundo luego de haber vencido a la Selección de Brasil por 2 a 1 el viernes pasado. Fernandinho en contra (min. 13) y Kevin De Bruyne (min. 31) fueron los anotadores de los 'Diablos Rojos', mientras que la 'Canarinha' descontó por medio de Renato Augusto (min. 76).

Francia llega a este encuentro luego de haber superado a la Selección de Uruguay por un marcador de 2-0. Las anotaciones de dicho encuentro las lograron Raphaël Varane (min. 40) y Antoine Griezmann (min. 61).