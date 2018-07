Octavio Zambrano: “Podría abrirse la opción de poder traer más jugadores”

Google Plus

Luego de su viaje por Estados Unidos, donde jugó dos compromisos frente a equipos argentinos, el DIM viajo a Neiva, donde esperar comenzar con pie derecho la liga. Traerse los tres puntos es la idea de todo el plantel rojo.

El técnico ecuatoriano que lleva los hilos del Medellín dice qué el trabajo en suelo norteamericano cumplió con su objetivo, el cual era evaluar el rendimiento de todos sus jugadores, además comenta que: “Jugar contra rivales tan fuertes es extraordinario para cualquier jugador (…) esta oportunidad nos dio realmente lo que necesitábamos para medir a los jugadores que tenemos en el plantel y tomar las decisiones acordes con eso”.

Para el técnico Zambrano, es su primer partido oficial con el equipo, se estrena en la Liga Águila, pero eso no es impedimento para plantearle un partido disputado al Huila, “Es un equipo que tiene nuevos jugadores, por ende, es difícil tener una lectura clara de un equipo que recién se a formado (…) entonces nosotros tenemos que ir con la idea de que es un gran rival y respetarlo, como respetamos a todos los rivales”, declaró Zambrano.

Seis jugadores llegaron nuevos al plantel rojo de Antioquia: Elvis Perlaza, Jean Carlos Blanco, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Luis Luna y Jonathan Barboza. El poderoso no podrá contar con la presencia de este último, pues aún no cuenta con la documentación completa que le permita estar en competencia activa en nuestra liga, de esta manera el técnico buscará como remplazar el puesto del jugador que aún no logrará hacer su debut oficial por ahora.

El técnico Zambrano, no descarta la idea de traer más jugadores: “Todavía hay que trabajar mucho con lo que tenemos y podría abrirse la opción de poder traer más jugadores que nos pueden dar quizás otra dimensión (…) es un equipo que se esta formando, creo que estamos empezando a entender lo que queremos hacer”.

Este martes después de las 6:00 pm, el poderoso visitará al Huila en el estadio Plazas Alcid, con transmisión por Win Sport y Vavel.com.

Alineaciones probables:

Medellín: David Gonzáles, Elvis Perlaza, Hernán Pertúz, Jesús Murillo, Elvis Mosquera, Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Luis Luna, Deinner Quiñones, Ever Valencia y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.

Huila: Geovanny Banguera; Elacio Córdoba, Eddie Segura, Jean Pestaña, Tomas Maya (Michael López); Ronaldo Tavera, Harlin Suarez; Diego Gómez, Michael Ordoñez, Edward López; Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.