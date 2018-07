Octavio Zambrano: "Aún falta mucho por recorrer"

Google Plus

Luego de la pretemporada del equipo antioqueño en suelo estadounidense ante River Plate y Boca Juniros, el DIM empezó la Liga Águila II como visitante ante el cuadro Opita. Los dirigidos por Octavio Zambrano consigueron un empate a cero goles en el máximo escenario de los huilenses.

Tras el juego, el técnico Poderoso dio sus impresiones, luego de su estreno oficial en el torneo colombiano. "Vinimos a buscar tres puntos, pero el rival nos dio un muy buen cotejo, se plantó muy bien y no pudimos romper esas dos líneas que tenían y cuando lo hicimos no tuvimos puntería", expresó Zambrano.

De igual manera, en términos generales el estratega ecuatoriano manifestó que el balance para él fue bueno: "Por momentos el equipo jugó buen fútbol. Fue un ida y vuelta por tramos del partido y yo creo que tenemos que voltear la página y empezar a pensar en el próximo rival".

Sobre lo ocurrido en el campo, Octavio declaró que: "no estamos satisfechos con el empate, por momentos se vieron superiores en la cancha pero aún falta mucho por recorrer". Además, en repetidas ocasiones expresó que es lo normal, por el inicio del proceso y del torneo. "Como todo equipo al inicio de un torneo, no creo que uno pueda hacer evaluaciones concretas o análisis definitivos", expuso el ex técnico de la Selección de Canadá.

"Sin embargo creo que el equipo corrió lo suficiente para darme la idea que físicamente no está mal. En la parte técnico-táctica hay cosas que se deben ajustar", se refirió el estratega Rojo sobre el juego. Asimismo, habló sobre el próximo partido en casa, ante Chicó y renonoció que el elenco debe recuperarse.

El DIM vuelve a acción el domingo, a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Este será el primer encuentro que dirigirá Octavio Zambrano en el 'Coloso de la 74', como técnico del Independiente Medellín.