Yorladiz Díaz: "Tengo la certeza de que en un futuro seré convocada por la Selección Colombia"

Después de una vibrante temporada de la Liga Femenina Águila 2018, en la que Atlético Huila se consagró como campeón, los planteles se encuentran en un prolongado descanso, pues el campeonato culminó el 31 de mayo y se reanudará a comienzos del próximo año.

A la espera de definir su futuro, Yorladiz Díaz disfruta de sus vacaciones en Santiago de Cali, su ciudad natal. En exclusiva, Vavel Colombia entrevistó a esta promesa del balompié femenino, quien habló de su presente con el Deportivo Pasto, el apoyo de sus familiares, las jugadoras que admira y sus principales aficiones.

Amor por el fútbol. "Lo que siento por este deporte nació por herencia de mis padres. A ellos siempre les ha gustado el fútbol, pero no tuvieron la oportunidad de jugarlo de manera profesional, como lo estoy haciendo yo, porque en el tiempo de ellos era difícil, pues no tenían el apoyo de sus padres. Además, ellos vivían en zonas veredales, donde era muy complicado que los pudieran ver (ojeadores) y así llevar para algún equipo".

Apoyo de la familia. "Gracias a Dios, siempre he contado con el apoyo de mis padres, de mis hermanos, tíos y abuelos. El que más ha estado pendiente de mí es mi tío Luís, quien siempre me ha acompañado a las canchas. Mis padres de vez en cuando van a verme jugar, porque a veces, por el trabajo, no tienen tiempo. Entonces, mi tío siempre me ha brindado un apoyo incondicional. Ha sido como un segundo papá para mí".

Primeros pasos. "El primer equipo en el que estuve fue en la Sarmiento Lora, desde 2013 hasta 2015. Luego me retiré por problemas económicos. En el 2017 volví a las canchas, esta vez lo hice con el Cortuluá. El profesor Felipe Taborda me ayudó a llegar al Deportivo Pasto".

Actos discriminatorios. "En algunos casos fui discriminada en mi colegio, pues a mí desde muy pequeña me gustó jugar con hombres, y siempre me decían que este deporte lo debían practicar hombres, no las mujeres".

Debut profesional. "Debuté con el Deportivo Pasto el 11 de febrero del año pasado. En ese partido, tuve la oportunidad de jugar 46 minutos".

Balance en 2018. "En el aspecto colectivo no nos fue bien en este semestre, pues no pudimos clasificar a la segunda fase del campeonato. En lo personal, tuve la oportunidad de jugar 10 partidos y marqué un gol".

Todocampista. "En el Deportivo Pasto jugué en tres posiciones: lateral, volante carrilera y delantera. En las 3 posiciones me sentí a gusto, pues uno como futbolista debe ser polifuncional. Sin embargo, Jairo Enríquez (director técnico) me utilizó más como delantera y lateral".

Medios de comunicación. "El apoyo que recibimos es muy poco. Necesitamos que apoyen más al fútbol femenino. Se nota mucho la diferencia entre el cubrimiento del fútbol femenino y el masculino. Generalmente, la prensa solo nos ve cuando el partido femenino es antesala del masculino".

Vínculos contractuales. "Nosotras firmamos contrato del 11 de febrero hasta el 31 de mayo, que es cuando termina la temporada".

Pretemporada. "Los microciclos empiezan en septiembre o en agosto. Entonces, el cuerpo técnico llama a las jugadoras que conforman la base del equipo, pues no todas quedan preseleccionadas".

Futuro. "Me están saliendo ofertas de otros equipos, debo analizar qué es lo que más me conviene".

Equipo de los sueños. "Me encantaría jugar en el Valencia (España), pues me gusta su estilo de juego".

Selección Colombia. "Tengo la certeza de que en un futuro seré convocada por la Selección Colombia".

Premios. "En el fútbol femenino también se acuerdan premios. A nosotras nos dijeron que si pasábamos a segunda fase nos daban un incentivo, pero no lo pudimos lograr".

Adaptación a la ciudad. "Al comienzo fue duro irme a vivir a Pasto, principalmente por el clima, pues Cali es tierra caliente, en cambio, en Pasto hace mucho frío. Al inicio de la pretemporada me estaba costando adaptarme, pero pude coger el ritmo y ganarme la titular".

Crítica a la DIMAYOR. "En el fútbol masculino lo tienen todo, mientras que a nosotras, en ocasiones, nos dan las cosas a media".

Referentes. "Me gusta mucho el fútbol de Alex Morgan. De las jugadoras colombianas, admiro a Natalia Gaitán, que juega actualmente en el Valencia".

Hobbies. "Además de jugar fútbol, en mis ratos libres me gusta escuchar música e ir al gimnasio".