Luis Vásquez es nuevo jugador del Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla sigue reforzando su plantilla para el semestre en curso. El conjunto tiburón confirmó que Luis Erney Vásquez es nuevo integrante del plantel que dirige Julio Avelino Comesaña. El arquero llega procedente del Independiente Medellín tras su paso en el Real Cartagena en condición de préstamo.

Vásquez de 22 años, tuvo sus inicios en el profesionalismo vistiendo la camiseta del poderoso en 2014. Su debut se concretó luego de que los arqueros titulares de ese entonces Carlos Bejarano y Leandro Castellanos se lesionaron. De la mano de Hernán Torres, el nacido en Florencia, Valle del Cauca, tuvo sus primeros minutos en la Liga Águila. Debido a su juventud, el rojo paisa le buscó nuevos horizontes donde pudiese tener más protagonismo y en 2017 pasaría al Real Cartagena, donde estaría a préstamo hasta el primer semestre de este año. En su regreso al DIM se encontró a un establecido David González y a Andrés Mosquera Marmolejo, por lo que estaría en las mismas condiciones, y con la lesión de Jose Luis Chunga que lo sacará aproximadamente dos meses de las canchas, encontraría en el Junior una nueva oportunidad de lucir sus cualidades en el arco.

El propio Luis Erney contó que su llegada se dio por recomendación del preparador de arqueros José María Pazo: "Tuve la oportunidad de trabajar en la sub-17 con Pazo, me conoce, sabe de mis condiciones. Apenas me dijeron Junior no lo pensé dos veces. Mi llegada se da por los procesos que tuve en las selecciones juveniles", y también destacó que se conoce con varios de los que integran el plantel: "He trabajado en Selección con Jarlan barrera, con Jefferson Gómez y tuve la oportunidad de tener de compañero a Teófilo Gutiérrez en la Selección que fue a los Olímpicos de Río".

Ficha técnica:

Nombre completo: Luis Herney Vásquez Caicedo

Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1996

Lugar de nacimiento: Florida, Valle del Cauca

Nacionalidad: colombiana

Trayectoria:

Independiente Medellín (COL) – 2014/16

Real Cartagena (COL) – 2017/18