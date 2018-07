Juan Pablo Ramírez: "En Nacional hay que ganar y jugar bien"

Google Plus

El joven mediocampista conversó con los medios presentes poco después de finalizado el debut de Nacional en la Liga Águila II. El inicio no fue el mejor, luego de que Nacional cayó en su estadio ante el rival con el que se le esfumó el título la liga pasada. Nuevamente Tolima le propinó una derrota a domicilio, por el mismo marcador de aquella amarga noche, 1-2.

Con un toque de desazón, Juan Pablo “El indio” Ramírez analizó la caída en la primera salida oficial del equipo en este segundo semestre del año. Respecto a esto comentó: “El primer partido de la Liga siempre es complicado, vienen los equipos de pretemporada, de afianzar, de coger ritmo de temporada. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera el día sábado.”

Además, se refirió al deslucido arranque de Nacional y su rival: “Sabemos de las condiciones del equipo rival, de que vino a correr, a defenderse. Creo que tuvieron dos opciones claras y las dos las concretaron. Primer partido y hay que seguir trabajando. Contento porque se vieron buenas cosas dentro del campo, pero tristes por la derrota.”

Pese a la discreta actuación del colectivo, Juan Pablo fue uno de los jugadores que más intentó, mostrando destellos de talento, que no resultaron siendo trascendentales para un resultado favorable. Se mostró tranquilo en cuanto a su desempeño y recalcó: “Esto es de tiempo, creo que hoy fue un partido importante, donde sumé minutos que es lo importante. Esperamos seguir afianzándonos ahí y seguir teniendo más confianza con los compañeros.”

También hizo referencia a como se ha sentido desde su regreso: “La verdad me he sentido bien, sabemos que es un reto bonito, esperamos hacerlo de la mejor manera. No empezamos con pie derecho hoy pero con el trascurrir de los partidos vamos mejorando.”

Con el dorsal 10 en su espalda, es uno de los jugadores que más acapara miradas dentro el terreno de juego. Con la responsabilidad de sustituir a uno de los referentes de mayor trascendencia en el último tiempo, los hinchas esperan que exprima todo su potencial a favor del equipo. Comprometido con la confianza depositada apuntó: “La presión en nacional siempre esta, perdamos, ganemos siempre hay presión. Sabemos que en Nacional solamente hay que ganar y jugar bien. Saberla manejar porque nosotros somos los únicos que podemos revertir todo esto.”