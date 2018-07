Sand, el hombre que la gente quiere

Google Plus

Mario Meza May

Cuando llego José Sand al Deportivo Cali se esperaba mucho de él, pero era cuestión de minutos para que Sand cumpliera y se echará al bolsillo a la exigente hinchada verdiblanca. No es solo un goleador, la hinchada considera al Pepe uno más de ellos.

Nuestra tradicional encuesta dejo a José Gustavo Sand como el jugador del partido ante los opitas, el argentino venía de marcar ante Bolívar por Sudamericana y en el empate ante Envigado.

Desde su llegada al Deportivo Cali, el argentino Sand ha marcado 11 tantos, los cuales, se han distribuido así 9 tantos por la liga colombiana y 2 dianas por Copa Sudamericana.

Pero Sand por lo menos al Cali no solo le aporta goles, no es el típico nueve que se cierra en el área a cazar rebotes, o a esperar que le quede la primera oportunidad para definir frente al portero. No es así, Sand es determinante en el juego, sale de su área de confort para juntarse con sus compañeros, arrastra marcas y deja espacios libres para que jugadores como Benedetti y Delgado los aprovechen.

Ser el actual goleador de la Copa Libertadores no le pesa a Sand, es uno más y se siente uno más, trabaja para el equipo y antes que el equipo trabaje para el equipo. Eso es lo que más valora la hinchada del trabajo de Sand para el Deportivo Cali.

Ahora la misión del Deportivo Cali es defender la ventaja obtenida en La Paz y clasificarse por primera vez a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, para ello será vital el trabajo de José Sand.