“Estoy viviendo el día a día, trabajando, mejorando y haciendo cosas buenas”: Hernán Darío Herrera

Los buenos resultados hacen que en Atlético Nacional se respire un ambiente de armonía tras la crisis sufrida hace un par de semanas. El trabajo de Hernán Darío Herrera va tomando adeptos quienes piden que se quede hasta el final del campeonato. El ex ‘10’ verdolaga regresó al profesionalismo y el domingo pasado consiguió su primera victoria al mando del “equipo de su vida” como él lo llama.

Previo al partido contra Junior de Barranquilla por la ida de los cuartos de final de la Copa Águila, Herrera confía en que sus dirigidos hagan un buen trabajo y saquen ventaja en la serie para definir con tranquilidad cuando viajen a la ‘arenosa’ el miércoles entrante.

"Dirigir Nacional es un gran reto, es mi gran amor y una alegría".

“Junior es un gran equipo, estamos esperando a los jugadores convocados por la Selección Colombia para tomar alguna decisión, tomaré precauciones para afrontar este partido. Si llegan bien van a jugar”, remarcó el estratega quien espera paciente que regrese Déiver Machado, Helibelton Palacios y Jorman Campuzano, convocados por la Selección Colombia, donde aseguró que si están en condiciones serían convocados para el duelo de mañana ante los ‘tiburones’.

“Es un clásico, partidos donde todos queremos ganar. Junior van a venir a buscar lo suyo, nosotros lo nuestro. Yo voy a preparar el partido de la mejor manera”, comentó.

En la práctica de ayer, la prensa tuvo un guiño del DT. Abrió las puertas de par en par para ver el funcionamiento del equipo y cómo su trabajo ha venido marcando la mejora en el juego. Además, está en carrera para quedarse con el puesto. Todo vale.

“Nacional es de todos, mientras que yo dirija voy a darle apertura a los medios de comunicación, todos hacemos parte de esta institución. A veces dicen que hay problemas de jugadores donde no los hay, estamos alegres y trabajando bien”, señaló.

Profundizando en ese sueño que es ser técnico en propiedad del ‘verde paisa’, Herrera dijo que “de quedarme o no, es una pregunta que otros tienen que responder. Estoy viviendo el día a día, estamos mejorando, trabajo con mi grupo y creo que hemos hecho cosas buenas. Dirigir Nacional es un gran reto, es mi gran amor y una alegría”.

Además, “los directivos no me han dicho nada, están contentos por el resultado en Pasto. Es una cancha muy difícil donde pudimos ganar. Mi deseo es quedarme, pero ya depende de los directivos”.

3 partidos lleva dirigiendo Hernán Darío Herrera a Nacional: Una victoria, un empate y una derrota es el balance.

Regresando a la previa del partido, Hernán Darío fue claro, quiere una buena defensa y que a partir de esa línea nazca el planteamiento del equipo. “contra Pasto teníamos que ser muy sólidos y lo conseguimos. mostramos buenas cosas. Contra Junior será diferente, pero no me puedo regalar, mientras esté bien armado no voy a tener tantos problemas”.

Finalmente, se refirió a Steven Lucumí, jugador que se está mostrando más suelto, pisando el área con propiedad y mostrando esas condiciones por las cuales Nacional lo trajo de América el año pasado. “Yo fui delantero, los delanteros nos divertimos, no tenemos tantas responsabilidades a (Steven) Lucumí le di la libertad que juegue donde quiera. El balón es uno solo y hay que moverse para conseguirlo, es un jugador que me dan las victorias”, concluyó.