"Junior es un buen equipo, pero Nacional es el mejor equipo de Colombia": Yéiler Góez

Juventud divino tesoro, esa frase condensa la alegría de estar en Atlético Nacional que proyecta Yéiler Góez en cada entrenamiento, en los partidos y hablando ante los medios de comunicación.

El nacido en Urrao mostró notas de su calidad y personalidad para ser volante de marca en uno de los equipos que ha tenido históricamente grandes referentes.

“Me he sentido muy bien, acoplado y con mucha confianza. Los jugadores veteranos me aconsejan y me recibieron de la mejor manera”, expresó Góez quien buscará su tercera convocatoria en el plantel profesional de la mano de Hernán Darío Herrera, técnico que lo tiene en la Sub 20 desde 2017.

Sobre sus cualidades en la cancha, Yéiler explicó que "soy volante de marca, buen pasador, quito bastante, agresivo y de perfil derecho”.

Además se pone metas ambiciosas, “a corto plazo quiero quedar campeón con Nacional y seguir subiendo mi nivel, en el equipo que esté. Cada vez mejorando", lo que muestra las ganas de seguir creciendo en este plantel donde otro joven manda la parada en su misma posición, nada menos que Jorman Campuzano.

Entre sus sensaciones de pertenecer en el plantel profesional, Góez expresó que “es una gran emoción estar en este equipo. Quiero aportar mi granito de arena para que este equipo sea más importante”.

Yéiler Góez llegó a Nacional en el 2017. | Foto e información: Santiago Aristizábal.

Sobre Yéiler Andrés Góez, fue criado en Bello, Antioquia. Puede jugar tanto como volante de primera línea o mixto. Nacido en 1999 ya sabe lo que es celebrar; en la Selección Antioquia fue Bicampeón Nacional Juvenil y recientemente se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

En cuanto a su trayectoria, arrancó en la Fundación Colombianitos, de ahí pasó al Club deportivo Estudiantil donde estuvo hasta el 2017, cuando llegó al equipo verdolaga. El pasado 26 de abril, Jorge Almirón lo llevó al banco en el partido contra Junior por la fecha 16 de la Liga Águila 2018-II.

Ante Junior fue su primera convocatoria, mañana contra el mismo rival quiere seguir mostrando su talento.

Pero fue el Técnico Herrera que lo puso a debutar en la derrota 2-3 contra Bucaramanga en la fecha 8 de la Liga Águila 2018-II. Góez jugó 70 minutos y a partir de ahí, se ganó un lugar en el primer equipo.

Precisamente, Yéiler contó como recibió esa noticia de su llamado para ese partido. “Estaba con la Selección Colombia, luego de la práctica me llamaron que iba a estar concentrado y fui con la mejor disposición. Fue una gran emoción poder debutar, sabía que pronto me iba a llegar. Gracias a Dios lo hice de buena manera. No me lleno de ansiedad por un segundo partido, desde donde esté voy a hacer mucha fuerza para que el equipo gane”.

Sobre el partido del jueves, “si me toca la oportunidad de estar ahí, espero contrarrestar las ventajas que tiene el rival. Junior es un buen equipo, pero Nacional es el mejor equipo de Colombia y lo vamos a demostrar”, sustentó.

Finalmente, se refirió a Hernán Darío Herrera, un entrenador que se la jugó por él. “Al ‘profe’ (Herrera) lo conocemos, nos da confianza, no ha cambiado su dirección desde el equipo Sub 20. Todos jugamos de la misma manera, ha cambiado algunas cosas en el equipo profesional para que tengamos un mejor juego”.