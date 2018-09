"Ante Junior debemos sacar ventajas en los espacios que nos den": Carlos Cuesta

Luego de sufrir una difícil lesión en su hombro izquierdo que lo marginó durante tres meses, Carlos Cuesta tuvo que volver a empezar su camino a la titularidad en Atlético Nacional.

Las ausencias de Helibelton Palacios y Déiver Machado, convocados por la Selección Colombia le abrieron una puerta al defensa antioqueño en volver a mostrar sus condiciones. Como lateral, Cuesta regresó a la titularidad tras cinco meses, algo que lo motiva para afianzar su juego polivalente.

Previo al partido contra Junior de Barranquilla, Cuesta ponderó la importancia de un torneo como la Copa Águila. “Como cualquier título que se disputa en el Club es importante, lo buscamos ganar. Hemos tenido un tiempo en el que no hemos podido ganar títulos y además que estamos peleando la Liga, todo nos motiva”, declaró.

En cuanto a su nivel, Carlos señaló que “me sentí muy bien, en un partido que no había mucha salida, había que sacar el cero en nuestro arco. Hace 5 meses no jugaba como titular, era algo que lo necesitaba”.

Sobre el partido anterior y lo que viene para el juego de mañana contra el 'rojiblanco' expresó que “contra Pasto lo ganamos bien, no dimos ventajas y ganamos los duelos que en otros partidos no habíamos conseguido. Ante Junior debemos sacar ventajas en los espacios que nos den, cortarles el juego desde arriba y tomar precauciones”.

Junior vive un buen presente, en especial Jarlan Barrera quien maneja los hilos del cuadro barranquillero. “Jarlan (Barrera) es un jugador que piensa más rápido que otros jugadores, tiene buen pie, hay que quitarle el espacio, que esté incómodo. Desde que tengamos la pelota y si él se desgasta sin el balón, será más fácil para nosotros”.

Por otro lado, Cuesta no quiso tomar partido sobre la continuidad de Hernán Darío Herrera,“que se quede o no, es una decisión del club", remarcó.

Además, "con todos los técnicos me he sentido bien, aprendo de cada uno de ellos. Cuando estuve con él en las inferiores del club me fue muy bien. Para el partido anterior me preguntó si me sentía bien en esa posición, le dije que sí y me dio la confianza para jugar”.

Hablando como lateral, Cuesta centró la dificultad de esa posición, a la cual conoce y en la que muestra más cualidades en la cancha.

“Los recorridos es lo más difícil, debemos estar pendiente de controlar sobre la raya, el rival siempre te lleva hacia allá. Además, hay muchos duelos y te exige muchos desplazamientos. Aunque con Lillo tuve la oportunidad de jugar ahí y me sentí muy bien”.

Finalmente, se refirió al presente del equipo pese a los altibajos que han sufrido durante el año, donde dos finales perdidas y la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Atlético Tucumán, fueron los golpes más críticos.

“Antes de la eliminación de la Copa Libertadores nos sentíamos bien, ganábamos en la Liga. Luego lo que sucedió, hubo rumores que no estábamos bien, pero ganar siempre recupera la confianza y lo motiva a uno para seguir adelante”, concluyó.