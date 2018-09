“A punta de orden y carácter sacamos el resultado": Felipe Aguilar

Google Plus

Tras la victoria por la mínima diferencia sobre Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Aguila, Felipe Aguilar reconoció que por momentos la visita fue superior, pues “cuando metieron los jugadores que habitualmente juegan se notó el cambio”. Sin embargo, también recalcó que Atlético Nacional supo mantener el orden para guardar el resultado.

Aguilar, quien ha venido disputando como titular los últimos encuentros de Atlético Nacional, aceptó que luego de la salida de Jorman Campuzano, la saga defensiva se vio vulnerada al quedar mano a mano con los delanteros rivales. “Nos costó porque Jorman es un jugador con todas las condiciones y recupera muchas pelotas, cuando Junior mete sus jugadores hacían paredes y filtraban muy fácil”, afirmó.

Sin embargo, el defensor central también resaltó la efectividad de los cambios en materia defensiva al tener compañeros más frescos para ayudar en recuperación. “Bocanegra pasó al medio y como estaba más entero ayudó”, afirmó Aguilar, quien también explicó que el capitán Alexis Henríquez debió salir por el golpe que recibió en el primer tiempo por parte del arquero Vargas.

Sobre la polémica por la mano en el área de Carlos Cuesta finalizando el partido, Aguilar también dio su opinión. “Es mano, el árbitro estaba muy carca de la jugada. No sé como lo juzga porque no hubo medio metro de distancia. Según él dice que no hay intención”, puntualizó.

Por último, el central antioqueño se refirió a los partidos amistosos que la Selección Colombia disputó recientemente en EEUU. “Tenía la ilusión de ir, sigo haciendo las cosas bien para tener la oportunidad. La vi muy bien, me alegra que le den la oportunidad a nuevos jugadores y que hayan algunos de Nacional”, finalizó.

El equipo verde tendrá que defender el resultado en Barranquilla la próxima semana para buscar un cupo en semifinales de Copa Águila.