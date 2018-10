Análisis del rival: Deportes Tolima

Deportes Tolima comenzó el torneo con pie derecho al ganarle a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, con esta victoria en condición de visitante expuso su título el equipo pijao, y reafirmó la victoria ganando también en la segunda fecha a un difícil y necesitado América de Cali, cayó luego ante Alianza Petrolera en condición de visitante para después acumular cinco partidos sin conocer la derrota.

Por lo anterior el DIM tendrá un gran reto en la ciudad de Ibagué, pues llega ocupando una incómoda casilla (noveno) en la tabla de posiciones, no viene mostrando un buen juego y no conoce la victoria desde la fecha cinco cuando derrotó a Aguilas en condicion de local, y a esto se le suma las dos derrotas contra Once Caldas por Copa Águila, quedando eliminado en octavos de final.

Siendo el actual campeón la otra cara de la moneda, pues si bien viene de perder en su visita a Tunja ante Boyacá Chicó, esto no empaña la excelente campaña que viene haciendo, ocupa actualmente la tercera casilla en la tabla de posiciones y está a tres puntos del líder Equidad Seguros, antes de la derrota ante Chicó Tolima acumulaba cuatro victorias consecutivas, ante Bucaramanga, Pasto, Envigado y Huila, si bien estos cuatro equipos están por fuera de los ocho no se puede desmeritar el trabajo y el buen fútbol mostrado por los dirigidos por Alberto Gamero.

Deportes Tolima saltará al terreno de juego con miras a alcanzar la punta del torneo y además mantener su invicto en casa, donde ha acumulado 3 victorias ante América, Pasto y Huila, y un empate ante Jaguares en sus cuatro presentaciones. Además del buen juego, los buenos resultados y la cómoda posición en la tabla, el equipo pijao es junto a Once Caldas el equipo más goleador del torneo con 16 dianas en 9 presentaciones, ha marcado gol en todos los partidos jugados en el presente torneo.

En Deportes Tolima se demuestra la importancia de tener en el banquillo a un hombre de experiencia, y mas aun la importancia de respetar procesos y mantener nóminas, por todo lo dicho el vinotinto y oro parte como favorito para llevarse los tres puntos, pero por parte del DIM la hinchada ya está perdiendo la paciencia y se de puede decir que Octavio Zambrano el entrenador Ecuatoriano se juega su cargo como entrenador del conjunto paisa.

El partido comenzará a las 08:00 pm del día sábado 15 de septiembre en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.