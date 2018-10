"El fútbol te da revanchas, pude marcar dos goles": Gustavo Torres

Cada partido trae su afán, parafraseando aquel adagio, Atlético Nacional volvió a ganar y sigue en levantada, pensando en ocupar los primeros lugares de la tabla.

Aunque el marcador fue más largo que lo que reflejó el partido contra un Envigado batallador, los 'verdolagas' contaron anoche con Gustavo Torres quien estuvo en el momento justo para apuntarse con un doblete.

Y era algo que no lograba el delantero caucano desde el semestre pasado cuando le marcó por duplicado al Cali en Palmaseca, logrando el primer éxito de los verdolagas en la casa del 'azucarero' por Liga. Un dato más que interesante.

En diálogo con la prensa, sobre el resultado de anoche, Torres dijo que “estoy tranquilo por la capacidad que tiene el grupo, se de la capacidad que tiene. Era necesario ganar, en lo personal contento por marcar”.

Sobre el rival, “era un equipo joven, pero nosotros también tenemos jugadores con hambre que demostraron que pueden jugar en Nacional”, remarcó.

Gustavo se sinceró ante los micrófonos y aceptó que no fue fácil salir de ese mal momento cuando una jugada suya pudo ser el 2-0 que forzaba los penales contra Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que lo agobió y que lo tenía sin mucho lugar en el primer equipo, en el que casi abandona por irse a Defensa y Justicia de Argentina, pase que no se concretó por decisión del mismo jugador.

“Fueron días difíciles después de la eliminación de la Copa. El fútbol te da revanchas, pude marcar dos goles. Cada vez que me den la oportunidad estoy dispuesto a aprovecharla”, indicó.

En cuanto a lo que le pide Hernán Darío Herrera, quien se mostró complacido por su juego, Torres expresó que “el ‘profe’ me dijo que jugaramos tranquilos, libres y con la capacidad para definir".

Pensando en lo que se viene el próximo miércoles contra Junior, el delantero caucano destacó que "estamos con los pies en la tierra, sabemos que lo que sigue es muy duro y debemos afrontarlo de la mejor manera”.

Torres se disculpó por sus gestos de anoche

Foto: Captura de YouTube

Tras marcar los goles de anoche, en cada celebración, Gustavo Torres se dedicó a hacer gestos provocadores a la tribuna, algo que no gustó en los aficionados asistentes al Atanasio, quienes le devolvieron la 'gentileza' con insultos tanto en la cancha como en las redes sociales.

Esta mañana, Torres subió un vídeo a través de su cuenta de Twitter @TorresGustavo11 donde se disculpó ante los seguidores verdolagas.

"Estoy feliz porque se ganó ayer y el equipo hizo un buen trabajo. Con la celebración de ayer no quise ofender a nadie, solo fue un desahogo personal, algo que me salió de adentro, no tengo problemas con nadie. Nos debemos a una gran hinchada. Seguimos escalando en la tabla y vamos todos juntos a lograr el objetivo. Si ofendí a alguien, espero que me disculpen", expresó.