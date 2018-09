Germán Cano: "La unión de todos es la clave"

Luego del resultado adverso en Ibagüé, el pasado fin de semana, y los malos resultados del elenco antioqueño, en la últimas fechas de la Liga Águila, Germán Cano, Juan Fernando Caicedo, David González, Hernán Pertúz, Yulián Anchico y Octavio Zambrano se pronunciaron con respecto a la situación y dejaron en claro que día a día trabajan para mejorar los resultados.

El estratega ecuatoriano expresó que dentro del equipo no hay crisis, simplemente se trata de los resultados que no se han dado. "Dentro del grupo, en la interna, no hay crisis. La crisis es una cuestión de resultados. Todo lo hacemos con el compromiso necesario". Además, aseguró que tienen que ser mejores a la hora de enfrentar los partidos.

Foto: DIM Oficial

"Debemos saber redondearlos". El técnico Rojo sabe que los únicos que deben cambiar la situación son ellos mismos y mostrar el sábado una mejor cara ante su gente. "Será un gran reto el compromiso del día sábado, la oportunidad para recomponer el camino".

El arquero David González manifestó su dolor frente a los resultados. "Duele esta situación, nos entrenamos con la sed de revancha, en el grupo hay preocupación pero en cuestión de relaciones estamos muy sólidos y con el deseo de revertir esto". De igual manera se mostró positivo y confía en que Medellín llegue a las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

El defensor Hernán Pertúz se mostró consciente de la mala racha y expresó que las cosas van a cambiar; Yulián Anchico, por su parte, habló sobre la hinchada "La gente es el patrimonio más grande del club, a ellos hay que darles alegrías. Para eso estamos".

Juan Fernando Caicedo aseguró que "el grupo está unido, los compañeros saben la responsabilidad que tenemos y para eso trabajamos jornada a jornada".

El goleador Germán Cano manifestó que aunque no se les dan los resultados, lo más importante es que el equipo está unido. "No se nos han dado los resultados, lo hemos hablado. Todos estamos comprometidos".

El Independiente Medellín recibe a Independiente Santa Fe, en el máximo escenario de los antioqueños. El onceno paisa espera cambiar la cara y devolverle una sonrisa a la hinchada.