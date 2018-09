El primer round del clásico continental concluyo en tablas

El día de hoy se jugaría un partido muy importante para el fútbol colombiano. En el estadio ‘Nemesio Camacho El Campin’ se enfrentarían los dos equipos más grandes de Bogotá por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este encuentro ha tomado una gran importancia el fútbol colombiano con el paso del último año, el 17 de diciembre de 2017 millonarios conseguiría la obtención de su estrella 15 venciendo al mismo rival que hoy enfrentaba por el torneo internacional. El equipo cárdenal vencería al conjunto de Rampla Juniors de Uruguay y el conjunto embajador obtendría su paso a octavos de final por la victoria frente a General Díaz de Paraguay.

En el comienzo del partido Santa Fe mostró ser un equipo ofensivo y jugaría en campo del contrario los primeros 20 minutos, millonarios no tenía como salir de la presión que proponía el equipo rojo, pero después de ese momento todo el partido cambiaría, ninguno de los conjuntos buscaría ganar la primera parte de la serie, se volvió un partido trabado hasta el final del primer tiempo. Al segundo tiempo no cambió nada del encuentro, la situación del encuentro se tornaría aburridora, los hinchas sólo encontraban entretención en el juego fuerte que se realizaba, porque ninguno de los dos equipos se preocupó por llegar con peligro al arco contrario, a causa del juego fuerte que se estaba presentando en el minuto 75 se iría expulsado Cesar Carrillo en el conjunto de los millonarios, en ese momento Santa Fe se acordó de atacar, pero no quedaba mucho tiempo, llegaron empujados por el desespero y no lograron encontrar la forma para vencer al portero Fariñez.

Todo queda abierto para el partido de vuelta, cualquiera de los dos puede enfrentarse al ganador entre Liga de Quito y Deportivo Cali, pero si el conjunto de Russo quiere avanzar de fase tiene que salir a buscar el partido de vuelta y mantener una seguridad en defensa, porque es lo único que le sirve a millonarios ganar el encuentro o que termine igualado a cero y que se defina el ganador por penales.