Independiente Medellín no encuentra el rumbo

El Deportivo Independiente Medellín cumple seis partidos en linea sin conocer la victoria, el equipo de Octavio Zambrano ratifica fecha tras fecha su mal momento a nivel futbolístico.

Ante Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot, fue un partido más para demostrar el mal nivel y la actitud de la mayoría de los jugadores del plantel, ademas del cuerpo técnico y sus malas decisiones desde inicios del campeonato.

Doblete de Germán Ezequiel Cano, jugador que saca la casta por el equipo pero no le alcanza a él solo para sacar alguna victoria que pueda reiniciar el animo del plantel. 'El Matador' llegó a 10 goles en lo que va de la Liga Águila y es líder de la tabla de goleadores y 78 goles vistiendo la camiseta del poderoso.

En cuanto al tema defensivo se vio un Medellín pálido, en zozobra y con inseguridades a la hora de defender, un medio campo vacío y sin ideas, nivel muy bajo en cuanto a recuperación. Este Medellín no tiene quien marque tiempos y sea inteligente para controlar al rival, se filtra cualquier rival que intente atacar.

Los refuerzos no marcan diferencia, no son tenidos en cuenta y parece que el ecuatoriano Zambrano no encuentra un modelo que se acomode a su idea de juego.

La verdad es que la actualidad del Deportivo Independiente Medellín es muy pobre, se fue diluyendo el equipo que se logró ver a principio del torneo, cada fecha es mas bajo el nivel de todos los integrantes del plantel rojo.

En la próxima fecha, Medellín visitará a Patriotas en Boyacá por la fecha 12 de la Liga Aguila 2018-1.