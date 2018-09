Junior sufrió, pero pegó primero ante Colón en la Sudamericana

Anoche, Junior logró una nueva victoria en el Metropolitano de Barranquilla. Esta vez, fue por el encuentro válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Club Atlético Colón de Argentina que los de Julio Avelino Comesaña dieron otro paso en busca de un nuevo título. No fue muy vistoso el juego del conjunto rojiblanco, algo que viene sucediendo por algunos momentos, pero el resultado es lo que importa en estas instancias.

El comienzo de Junior fue bueno apoderándose del balón y buscando de un lado a otro los espacios para acabar con la resistencia que pusieron los argentinos. En los primeros minutos hubo toque y asomos en la terraza de Leonardo Burián, arquero que en algún momento de su carrera tuvo paso por Colombia con el Deportes Tolima, pero un intento de chilena de Luis Díaz y remate al palo de Sebastián Hernández fue lo más peligroso que pudo generar en la primera parte. Colón, con la idea de mantener el arco en cero, salió a defenderse y a cortar todo circuito que Junior intentase montar para vulnerarlo. Dicha táctica funcionó durante el primer tiempo, que se fue sin anotación alguna.

En la segunda parte, la situación se tornó mucho más complicada para el local, que no encontraba profundidad ante un Colón que mantenía sus jugadores en propio terreno, eso sí, no se puede negar la intensidad y la garra que ponían para ir por cada balón. Los jugadores del 'tiburón' no encontraban la solución y Comesaña decidió mover al equipo dándole paso a Teófilo Gutiérrez en lugar del 'Guajiro' Díaz, que tuvo un partido discreto, sabiendo cómo es su nivel normalmente. Sorpresivamente cayó el gol de Junior al minuto 71, luego de un tiro de esquina cobrado por James Sánchez desde la banda izquierda y que Rafael Pérez cabeceó con dificultad; Willer Ditta la conectó defectuosamente y luego apareció la pierna de Jarlan Barrera para cambiarle la trayectoria al balón y poner el 1-0. Más allá del gol, el partido siguió con la misma tónica y no cambió mucho. El solitario gol de Barrera fue suficiente para que Junior sacara la ventaja en el choque de ida.

El próximo encuentro que tendrán los de Julio Comesaña será el próximo sábado a las 2:00 p.m. ante Leones de Itagüí por la fecha 12 de la Liga Águila, mientras que Colón visitará a Boca Juniors por la séptima fecha de la Superliga Argentina. El encuentro de vuelta será el próximo jueves 4 de octubre en el Estadio Brigadier General Estanislao López.