Previa Atlético Bucaramanga vs. Millonarios: a seguir por la senda de la victoria ante un rival que busca recuperarse 

Aunque todavía no muestra una idea consolidada de juego para afrontar los partidos, Atlético Bucaramanga, equipo que es entrenado de manera interina por Óscar Serrano, de a poco ha mostrado un cambio en la manera cómo venía encarando los partidos. Por otra parte, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, tienen la misión de recuperar que perdió, pues de los últimos 12 puntos, únicamente ganaron cinco.

Atlético Bucaramanga, a empezar a definir la clasificación

Potenciado por las grandes atajadas de James Aguirre, la seguridad en la recuperación del balón por parte de Gabriel ‘Gavilán’ Gómez, la inteligencia y la precisión de Bryan Rovira, las ideas para crear jugadas que tiene Sherman Cárdenas, y la visión que tiene Michael Rangel para definir en el arco contrario, Atlético Bucaramanga anhela seguir por la senda de la victoria, pero no la tendrá fácil, pues en frente tendrá a Millonarios, equipo que últimamente ha sido complicado en la capital santandereana.

Si bien el equipo responde en lo futbolístico y con el paso de los partidos sigue afinando la idea de juego que tiene el nuevo cuerpo técnico, en la parte médica no muestra la mejor cara, no por la cantidad de lesionados, sino porque no cuenta con variantes para suplir los que presentan molestias, entre los que se encuentra Dairin González, Henry Pernía, quienes no estarán disponibles para el partido de hoy.

Ahora bien, la seguridad defensiva y la solidez en la zona de volantes, son dos situaciones que caracterizaron la primera etapa de Flabio Torres, como director técnico, en el año 2016. De lo anterior, que era una virtud, ahora es una falencia de la que sacan provecho los rivales, seguramente con el paso del tiempo se corregirá.

Los citados por Flabio Torres en el Bucaramanga

Millonarios, por la recuperación de puntos

Si bien el equipo clasificó entre semana a las semifinales de la Copa Águila, luego eliminar en penaltis a Jaguares de Córdoba, no es el mismo que consiguió la estrella 15, no solo por el cambio de varios nombres, sino también porque al cuerpo técnico le ha costado encontrar un equipo sólido para encarar los partidos.

En cuanto a lo futbolístico, al equipo que dirige Miguel Ángel Russo le ha costado bastante la creación de opciones de gol, algo que antes se veía con diversidad en los pies de Henry Rojas o Jhon Duque y Juan Guillermo Domínguez. Además de lo anterior, los errores defensivos, que antes no eran tan continuos, durante semestre han sido constantes y más en los últimos partidos

Lo más probable, por el partido del próximo martes, es que Millonarios juegue hoy con un equipo mixto, en el que la gran novedad sería el regreso de Matías de los Santos, quien llega a este partido tras recibir el alta médica.

Los convocados por parte de Miguel Angel Russo en Millonarios

Probables alineaciones

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla; Gabriel Gómez, Brayan Rovira; Cesar Quintero, Johan Caballero, Sherman Cárdenas; Michael Rangel.

D.T.: Óscar Serrano.

Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Juan G. Domínguez, Henry Rojas, Christian Marrugo; Óscar Barreto, Elíser Quiñones, Roberto Ovelar.

D.T.: Miguel Ángel Russo.