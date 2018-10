Previa Atlético Nacional - Boyacá Chicó FC: duelo de necesitados

La derrota sufrida en Neiva contra Huila desnudó muchas falencias en el equipo 'verdolaga' que se habían matizado con las victorias anteriores tanto en Liga como en la Copa Águila donde son semifinalistas.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera son conscientes de la necesidad por seguir sumando de a tres en el campeonato, donde cada vez resta menos para los 'playoffs' y el octavo lugar donde se ubican actualmente los pone en riesgo.

Al frente llega el onceno 'ajedrezado', uno de los más irregulares durante el año. Con el descenso a la vuelta de la esquina, Chicó está obligado a ganar y esperar un traspié de sus oponentes para mantener la categoría un año más.

Tras igualar en el clásico contra Patriotas, los del altiplano mostraron mejoría en su juego, pero todavía les falta si quieren sumar más que un punto por partido.

El 'verde' necesita mejorar como local

Con victorias en los seis encuentros disputados en el Atanasio, Nacional deberá hacerse fuerte en su casa si quiere clasificar entre los ocho mejores de la Liga.

Para el partido ante Chicó, Herrera convocó 19 jugadores, entre los ausentes, cabe destacar que Carlos Cuesta (lesión), Yéiler Góez, Hayen Palacios y Andrés Reyes fueron convocados al microciclo de la Selección Colombia Sub 20 que se está realizando en Barranquilla y no estarán con el equipo 'verdolaga' para este partido. Otro que no fue llamado es el volante Aldo Leao Ramírez, quien sigue recuperándose.

Por otro lado, Jorman Campuzano se recuperó de su lesión muscuclar y seguramente será titular esta tarde.

Posible titular

​Christian Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Déiver Machado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Juan Pablo Ramírez; Gustavo Torres, Omar Duarte y Dayro Moreno.