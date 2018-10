Millonarios complicó su vida en la Liga Águila

En el día de ayer el equipo de Miguel Ángel Russo afrontaba un juego complicado por el torneo local. En la ciudad de Bucaramanga se enfrentaban dos equipos necesitados, el cuadro local empezaba la jornada 12 cerrando el grupo de los ocho clasificados con 17 puntos. Por parte del equipo capitalino llegaba en una situación preocupante, se encontraba en el puesto 12 con sólo 15 puntos, pero entre semana los jugadores le regalarían una alegría a la hinchada clasificando a las semifinales de la Copa Águila.Era un partido que llamaba la atención en el fin de semana y que definía mucho para el equipo que ganará.

En el primer tiempo se vio un partido con pocas llegadas y que no pasaba de mitad de cancha,hasta que en el minuto 33 se abriría el marcador con un tiro de esquina cobrado por Christian Camilo Marrugo y en el que participó Ayron Del Valle para abrir el marcador a favor del azul, pero iba a durar mucho la alegría del conjunto ‘embajador’, porque en una gran salida de el cuadro local Harold Andrés Gómez anotaría la igualdad en el marcador y con la que se iría el primer tiempo del partido.

En el segundo tiempo las cosas se iban a poner cuesta arriba rápidamente para el ‘albiazul’ cuando en el minuto 51Sherman Andrés Cárdenas cobró un tiro libre que fue aprovechado por Gabriel Enrique Gómez para darle la ventaja al cuadro local. Desde ese momento el partido cambió completamente para los de la capital, otra vez irían desesperados en busca de el resultado, pero está vez no se les dio.

El cuadro ‘embajador’ desaprovechó la primera oportunidad que tenía para levantar cabeza en la Liga, por otra parte, el técnico Russo se equivocó demasiado en los cambios, está dejando ver que tiene una preferencia por Eliser Quiñones, es un jugador que en la mayoría de los partidos es titular, pero no tiene amor por la camiseta, es un jugador que no desequilibra y hay mejores jugadores en el banco a los que no se les da la oportunidad, por ejemplo Juan Camilo Salazar, un canterano que en 10 minutos en el encuentro de anoche mostró ser mucho más que Quiñones, jugador que estuvo los 90 minutos en cancha.

Es hora que Millonarios levanté cabeza, si quiere pelear por los tres torneos, tiene una semana bastante agitada comenzando el martes en ‘El Campin’ como local frente a su rival de patio Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, una oportunidad donde sólo uno de los dos equipos podrá salvar el año si lo de la liga no se da, los dos equipos sueñan con clasificar a los cuartos de final del torneo internacional y poder enfrentarse al Deportivo Cali. El viernes los azules tendrán el segundo reto enfrentando a Once Caldas como visitante en el primer partido de seminales para buscar un cupo en la final de la Copa Águilay por último intentarán ganar la mayor cantidad de puntos en Liga donde tendrán como rival el lunes a la equidad, si pelear por los tres torneos deberán mejorar su rendimiento de local para que las puertas se empiecen a abrir.