“Es emocionante jugar de visitante, eso te motiva a querer hacerlo mejor”: Carlos Rivas

<p>Este clásico antioqueño 298 será un partido donde varios jugadores tanto rojos como verdes debutarán, uno de ellos es Carlos Rivas, el delantero no ha tenido mucha continuidad en Atlético Nacional. Sin embargo, el ex New York Red Bulls podría ocupar el lugar de Steven Lucumí quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.</p> <p>Previo a este partido, Rivas habló con los medios de comunicación, donde será importante sumar para afianzarse en la tabla de posiciones de la Liga Águila 2018-II. “No será un partido fácil, los clásicos se juegan con mucha intensidad”, expresó.</p> <p>En la antesala de este juego, Carlos dijo que “todos queremos jugar ese partido. Un clásico es muy emocionante y hemos venido trabajando bien esperamos hacerlo también en la cancha”.</p> <p>Para Rivas, el partido se puede definir en el trabajo por los costados, algo que para el delantero lo ve como una fortaleza en Nacional, pues “tenemos jugadores rápidos por las bandas, esperamos aprovechar la velocidad que tenemos”, sustentó.</p> <p>Sobre el jugar con la mayoría del público en contra, Rivas declaró que “es emocionante jugar de visitante, tenés a la hinchada en contra y eso te motiva a querer hacerlo mejor”. Además, “he tenido la oportunidad de ver varios clásicos antioqueños y es algo muy bonito”, concluyó. </p>