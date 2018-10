Millonarios sigue de capa caída 

Este encuentro le presentaba a millonarios una oportunidad para levantar cabeza, no había sido la mejor semana para los dirigidos de Miguel Ángel Russo.El día sábado perdió un encuentro vital para la clasificación a las finales de la liga colombiana frente al Atlético Bucaramanga y como por si fuera poco el martes se les acabó el sueño de los tres torneos, su eterno rival Independiente Santa Fe sería el equipo que los eliminaría por penales de la Copa Sudamericana. Esto sería demasiado doloroso para su hinchada, pero este encuentro por Copa Colombia sería la oportunidad para levantar cabeza e intentar salvar el semestre.

En el primer tiempo del encuentro se veía un conjunto azul desordenado, sobre todo en defensa, esto lo aprovecharía el conjunto ‘blanco’, a los ocho minutos el conjunto local abriría el marcador con un gran desborde de Cesar Amaya y en el que Ricardo Steer anotaría el primero para el conjunto que dirige Huberth Boderth. Todo el primer tiempo fue para los de Manizales, pero por fortuna para el equipo bogotano el rival sólo pudo concretar una oportunidad de las muchas que creó.

Para el segundo tiempo se mostraría un conjunto ‘embajador’ con más orden y ataque, el conjunto de Boderth no tendría tan fácil para crear una opción. Pero como viene siendo recurrente Russo se volvería a equivocar en los cambios, otra vez volvió a sacar del encuentro al jugador que podía cambiarle la historia del partido, Christian Marrugo es un jugador que aunque no esté jugando bien un partido en una jugada se le puede encender la lámpara y darle vida a Millonarios, pero el entrenador decidió sacarlo por ‘Macalister’ Silva, una dupla que si se junta le daría mucho más ataque al conjunto azul y no sólo se enfocaría Marrugo de ser el jugador de las ideas. En el minuto 94 aparecería la figura del partido, Wuilker Fariñez atajaría un penal acabándose el encuentro.

Este resultado de 1-0 deja la serie abierta para el partido que se jugará el próximo viernes en la capital de la república y donde se definirá la serie, pero si el conjunto capitalino quiere obtener el pase a la final tendrá que cambiar muchas cosas en su actitud y demostrar de que están hechos.