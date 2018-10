Puntuaciones: Deportivo Independiente Medellín vs Atlético Nacional

El clásico de los necesitados equipos paisas terminó tiñéndose de rojo ya que el Poderoso mostró más garra y fútbol que su rival venciéndolo por 2 a 1 en un juego marcado por la lucha en el campo y la paz en las tribunas, como debe ser. Con este resultado el DIM se acomodó mejor con 20 puntos entre los aspirantes a un puesto entre los ocho.

Por el Rojo, que ofició de local en la tarde antioqueña, destacan el de siempre, Germán Ezequiel Cano que con gol y buen fútbol lideró a sus compañeros, así como el acompañamiento de Larry Angulo en salida, la claridad de Andrés Ricaurte y la personalidad del juvenil Brayan Castrillón. A continuación VAVEL te trae las puntuaciones de la nómina que salió victoriosa del clásico 298.

David González: 7/10

No tuvo demasiado trabajo en su arco pero se vio seguro al cortar los centros y en algunos de los remates del rival, además supo parar su defensa para que jugara un buen partido más allá del gol recibido.

Jesús David Murillo: 7/10

Ha superado un poco sus errores defensivos, aún tiene problemas de seguridad atrás pero los compensa con una gran entrega y voluntad al entregarse de lleno por cada balón.

Hernán Pertuz: 8/10

Correcto en los cierres, tranquilo en la salida y serio en los relevos cuando sus compañeros lo precisaron. El "2" parece regresar a su mejor nivel.

Elvis Perlaza: 7/10

Dio salida al Rojo por su banda, neutralizó bien los ataques del rival por ese costado. Debe corregir un poco en la exageración en las faltas del rival así como dar un toque más seguro en la salida.

Elvis Mosquera: 6/10

No tuvo gran presencia ofensiva, sin embargo estuvo bien en la entrega para dar claridad a la salida por el costado izquierdo. Al ex Envigado le costó mucho contener a Gustavo Torres y justo por su banda llegaron los ataques de Nacional.

William Parra: 7/10

Buen partido para el canterano, recio en la marca y correcto en la entrega, poco a poco se empieza a consolidar como el reemplazo natural de Didier Moreno que el DIM no encontraba. Debe tener más equilibrio psicológico a la hora de recuperar para no cometer tantas infracciones.

Larry Angulo: 9/10

Orden táctico y solidez en salida tuvo el caleño en el mediocampo del Decano. Angulo mostró ser un respiro en marca para Andrés Ricaurte y un acompañante sorpresivo con su técnica en el ataque del DIM, además marcó un golazo después de sacar a tres jugadores y asociarse con Caicedo para la mejor anotación del partido.

Andrés Ricaurte: 8/10

De gran protagonismo, ahora juega más libre con la inclusión de Larry Angulo lo cual le da al DIM sus mejores momentos futbolísticos. El "Flaco" tiene un gran panorama del campo con los pases largos, maneja bien el cuerpo para dar manejo y es el socio de todos en el Poderoso. Cuando dejó de aparecer, el fútbol del Rojo se fue diluyendo.

Brayan Castrillón: 8/10

Gran aporte del juvenil, siendo sub 20 y ajustando apenas 3 partidos como profesional muestra un aplomo y un desparpajo enormes, generó problemas a la banda izquierda de Nacional y colaboró en marca. Castrillón juega como si fuera más experimentado, lo que lo proyecta a futuro como una figura del Medellín.

Juan Fernando Caicedo: 8/10

El "9" se vistió de "10" devolviendo con exactitud la pared propuesta por Larry Angulo en el segundo gol, luchó y peleó entre los centrales y volantes del rival para abrirle los espacios a Germán Cano. Caicedo sigue mostrando lo importante que es en la ofensiva del DIM, donde también se anima a encarar y abrirse espacios para ayudar al equipo con sus buenos aportes.

Germán Ezequiel Cano: 9/10

Su alto nivel marcó el desespero en los Verdolagas que buscaron pararlo con faltas y agresiones como la de Henriquez que debió ser expulsado por el codazo que impactó en su rostro. El "Matador" sigue agrandando su leyenda con el Decano, con una jugada excelsa obligó al mismo Alexis Henriquez a bajarle en el área y convirtió con una gran definición el penal frente al arquero Cristian Vargas. Luchó, corrió, se fabricó espacios y oportunidades, buscó siempre el arco rival, arrastró marcas y además, se asoció con sus compañeros para hilvanar jugadas y confundir la defensa rival.

Yulián Anchico: 6/10

Entró a los 75 minutos para cumplir la labor de Larry Angulo cuando este salió lesionado, trabajo que no logró cumplir con mucho éxito, ya que no logró detener los ataques de Nacional y mucho menos le dio pausa y claridad a la salida del Poderoso. Pese a lo anterior sacó en la línea de cabeza un gol que parecía inapelable para el equipo rival y al final esto hizo parte de la diferencia entre ambos rivales.

Jhojan Valbuena: 6/10

Entró a la cancha al minuto 85 tras la lesión de Brayan Castrillón. El juvenil hizo un debut soñado como profesional, en un clásico que terminó en victoria y terminó celebrando con sus compañeros después ayudarlos en la marca en los últimos minutos y buscar darle salida asociándose con Cano. Tuvo pocos minutos en el juego

Luis Luna: 5/10

Entró por Caicedo al minuto 90+4 buscando evitar el juego aéreo de Nacional en las últimas jugadas del encuentro. El ecuatoriano no intervino mayormente en el partido ya que de igual manera no tuvo demasiados minutos en cancha y por su fútbol no pasó ninguna acción importante ni determinante.

Buen triunfo para el DIM que sigue levantándose de las malas rachas que aquejaba en cuanto a juego y resultados. Ahora el Poderoso piensa en la difícil visita que le espera el próximo domingo 14 de octubre cuando visite al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana a las 19:30 horas en un duelo importantísimo en sus aspiraciones de entrar en el selecto grupo de los ocho.