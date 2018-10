Junior logró una remontada épica ante Deportes Tolima

Se esperaba un buen partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima para cerrar la jornada 13 de la Liga Águila. Y es que no era para menos, el conjunto barranquillero es un equipo fuerte en casa y al frente estaba nada más ni nada menos que el líder y campeón vigente del rentado colombiano. Con lo que no contábamos era el espectáculo que nos brindaron estos dos equipos, que con lujo de detalles hicieron de este un encuentro memorable, en donde la victoria fue para el rojiblanco.

Primer tiempo y tres cubetazos de agua fría

El encuentro comenzó y en apenas 67 segundos ya caía el primer gol de la noche. El venezolano Yohandry Orozco puso el 0-1 con un derechazo al primer palo del arco defendido por Sebastián Viera cuando Marco Pérez intentaba controlar el balón después de un rebote. Ya con un gol en contra, Junior debía remar contra la corriente, pero el campeón no lo dejó ni respirar y diez minutos después le daba otro mazazo. Tras un cobro de tiro de esquina por la izquierda, Julián Quiñones aumentó el marcador con un potente cabezazo que no pudo controlar Viera.

El panorama se hizo muy oscuro para el conjunto local, pues en defensa era un mar de nervios. La tensión crecía porque Junior llegaba pero no concretaba, Sebastián Hernández de media distancia, Viera de tiro libre, pero nada le salía al tiburón. Marco Pérez, que ha sorprendido con una racha goleadora este año dio su primer aviso al minuto 24, pero mandó desviado su disparo. Sin embargo, cuando se está en racha, es difícil ser detenido y al minuto 33 tendría su revancha. Marlon Piedrahita perdió el balón insólitamente el balón en la mitad de la cancha con Orozco que emprendió rumbo hacia el arco y cambió el balón hacia el propio Marco Pérez, que sacó un potente derechazo y cruzó el balón al palo derecho para poner el 3-0 que ya era estruendoso para Junior que lo mejor que pudo pasarle fue que se acabara la primera parte.

Segundo tiempo: variantes y resultados a la vista

Para la segunda parte, Julio Comesaña decidió arriesgar. Le dio paso a Teófilo Gutiérrez, pero dejaba un poco descubierto el medio sacando a Sebastián Hernández. Junior manejó la pelota como en parte del primer tiempo, pero esta vez logró profundidad. Apareció por fin Luis Díaz en el partido para encarar a la defensa rival con éxito y puso el balón en el área a Jarlan Barrera que con mucha calidad la metió al palo derecho de William Cuesta para el 1-3 en el minuto 57. Después, el propio Jarlan dejó a Díaz mano a mano contra Cuesta, pero la definición del ‘Guajiro’ no fue buena del todo y se perdió el segundo. Sin embargo, Junior no desistió y en el minuto 66 encontró un nuevo gol gracias a Teófilo, que se volteó en el área y definió tras recibir un centro de Marlon Piedrahita.

Junior seguía en revolución y diez minutos después llegó al empate gracias a un desborde de Daniel Moreno que luego mandó el centro al que llegó Piedrahita anticipándose a la salida de Cuesta para empujarla y poner el 3-3. Sin embargo, la arremetida no paró allí, y a nueve minutos de terminar el tiempo reglamentario, Jarlan filtró perfectamente un balón para Luis Díaz, que profundizó y cruzó el balón para que llegara Teófilo Gutiérrez a empujarla y poner el 4-3 con el que se estableció como figura del encuentro y salvador de un Junior que 45 minutos atrás no encontraba la salida. Deportes Tolima no supo reponerse de ninguno de los goles y de la gloria pasó a irse con las manos vacías del Estadio Metropolitano.

Con esta victoria, Junior llegó a 24 puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, a dos puntos del Tolima que comparte liderato con Once Caldas y La Equidad. En la próxima jornada, Junior visitará a Santa Fe, mientras que el vino tinto y oro se verá las caras precisamente con el blanco blanco, uno de sus colíderes.