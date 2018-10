"Nuestra única intención es ganar la Copa": Carlos Cuesta

Con muchos anhelos, Carlos Cuesta buscará lo que resta de este turbulento 2018 conquistar más logros con Atlético Nacional. El defensa ya está listo si Hernán Darío Herrera lo requiere para este jueves en el encuentro de vuelta por la semifinal de la Copa Águila 2018.

"Regresé a trabajos la semana pasada, hice algunos trabajos no tan fuertes para estar a la par del grupo. Ya estoy recuperado y con muchas ganas de volver a jugar", expresó.

En cuanto a la dificultad que ha sido el sector defensivo en este momento, Cuesta comentó que "a veces iniciamos los partidos con mucha intensidad, los tenemos casi resueltos y en el pasar del tiempo le bajamos. No nos podemos confiar, al frente tenemos un equipo joven, con ilusiones y por eso no nos podemos relajar. Estamos en semifinales y nuestra única intención es ganar la Copa".

Sobre el momento en el que atraviesa superando lesiones, el defensor destacó que "este año ha sido muy difícil, por las lesiones, por la falta de continuidad. Pero siempre queda la oportunidad, quedan dos meses para mostrar un buen nivel y ayudar al equipo a conseguir cosas importantes. Lo que viene es más importante".

Además, "cada partido deja algo, estuvimos golpeados, nos miramos a los ojos y dijimos lo que hace falta. El juego a veces no es suficiente y por eso necesitamos correr más. Este jueves sabremos si resultó o no lo que hablamos en el camerino", remarcó.

Sobre el papel y la continuidad del técnico Hernán Darío Herrera, Cuesta señaló que "Hernán Darío es un técnico que nos aporta y disfrutamos el trabajo que tiene con nosotros. No nos agobia si está o no, porque ese trabajo no depende de nosotros".

Finalmente, habló del sistema defensivo y cómo poder cambiar ese momento irregular. "A diferencia del primer semestre, donde casi no recibíamos goles, este ha sido muy duro. Nos han marcado goles increíbles, todo tiene que ver en los diferentes planteamientos. Nosotros intentamos defender, pero también hay jugadores que nos conocen y saben como juegan. Puedo aportar en velocidad, en orden y como variante a mis compañeros que han tenido más partidos durante el año".