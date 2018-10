<p>Poco más de un año pasó para que <strong>Juan Pablo Ramírez</strong> volviera a marcar con la camiseta de Atlético Nacional. El ‘indio’ regresó este semestre al equipo ‘verdolaga’ y anoche anotó el 3-1 que le significó en la clasificación a la gran final de la Copa Águila 2018, donde esperan rival entre Once Caldas y Millonarios.</p> <p>Ramírez habló al final del partido donde manifestó su alegría de poder jugar y marcar diferencia en el partido ante Leones. “Muy contento de haber marcado, se lo dediqué a mi señora y a la hija que viene en camino. Este gol me hace coger más confianza, eso era lo que quería, todavía falta mucho por trabajar”, comentó el ‘10’ verdolaga.</p> <p>Sobre el rival, Juan Pablo indicó que “Leones fue un equipo que corrió, no tenía nada que perder y marcaron historia. Se sacrificaron, nos alcanzaron a apretar, pero no les alcanzó”.</p> <p>En cuanto a su nivel, “en el primer tiempo tuve otra llegada, por fortuna en la segunda pude convertir, poco a poco vamos mostrando más juego”, declaró.</p> <p>Pensando en ese partido decisivo de la Copa, el ‘indio’ remarcó que “queremos ser campeones y volver a Copa Libertadores, el grupo está pensando en eso, aunque no descuidamos la Liga que también la queremos pelear”.</p> <p>Además, “es un golpe anímico importante, ahora quedan dos partidos para conseguir el título y en la Liga el domingo recibimos a un Cali complicado”.</p> <p>Hablando sobre el juego, “las que tuvimos la pudimos concretar, hace rato no marcábamos tres goles, fue importante para nosotros, las que tuvimos las metimos y eso nos sirve para seguir trabajando y mejorando. Poder jugar con enganche y que el equipo esté más suelto se ven en los partidos, ojalá con el juego de hoy mejoremos y afiancemos los buenos resultados”, concluyó. </p>