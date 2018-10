"El pensado es regresar a Nacional, pero hay que mirar el presente":Sebastián Gómez

Con un gran año 2017 y 2018, Sebastián Gómez es uno de los jugadores con mejor proyección en este Leones que ayer terminó su mejor campaña en la Copa Águila y que tiene una batalla muy complicada para no perder la categoría.

Con el futuro para volver al Atlético Nacional, Gómez habló tras la eliminación de la Copa a manos de los ‘verdolagas’ y confía en terminar su año de la mejor manera.

“A toda plaza que vamos, vamos a proponer, por ahí nos falta finalizar las jugadas, pero hay que morir con las botas puestas”, expresó.

Sobre su presente, “hay que sumar minutos, es algo muy importante. Yo soy jugador de Nacional y me debo presentar cuando termine esta Liga. Esperemos que viene para el otro año”, remarcó.

Aunque ya se conocía que debe retornar a Nacional, pues se le vence el préstamo con Leones en diciembre y no se va a renovar, “el pensado es regresar a Nacional, pero hay que mirar el presente. Esperemos que sucede”, subrayó.

Además, “este fue un año de mucho aprendizaje, la B y la Liga son torneos muy complicados. He sumado muchos minutos, me ha venido consolidando como ese volante mixto con gol y esperemos que se me den las cosas para regresar”.

El volante aclaró que de otros clubes “no le han dicho nada” y que “hay que terminar de la mejor manera, no importa si se desciende o no, luego pensaremos en lo que viene”.

Finalmente, indicó que “no hay que desconocer que con Nacional tengo contrato por tres años, hay que ver qué pasa en el futuro”.