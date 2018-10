Diego Braghieri y José Sand, de compañeros 'granates' a rivales 'verdes'

El fútbol como la vida da muchas vueltas, los amigos de antes, mañana serán rivales. Es el caso de Diego Braghieri y José Sand, quienes por varios años compartieron en Lanús y en este 2018, ambos migraron a Colombia a jugar vestidos de verde, pero con camisetas opuestas; el defensa con Atlético Nacional y el delantero con la del Deportivo Cali. Mañana se reencontrarán en el Atanasio para enfrentarse en un duelo decisivo por la clasificación a los ‘playoffs’ de la Liga Águila 2018-II.

“Es un lindo muñeco”, entre risas se refirió Braghieri de ‘Pepe’, un jugador al cual no le pueden dar ventajas en el área porque allí es letal.

Pero no sólo Sand se reencontrará con Diego, sus compatriotas Fernando Monetti y Gonzalo Castellani, este último lesionado, pertenecen al equipo ‘verdolaga’ y seguramente se darán un abrazo y compatirán un mate de reencuentro.

Regresando al partido, Braghieri no habló mucho de este rival cuando se le preguntó en la noche del jueves luego de clasificar a la final de la Copa Águila 2018. Sin embargo, el zaguero argentino deslizó unas frases para el equipo ‘azucarero’. “Cali es un rival muy importante, luego de clasificar a una final, se vienen partidos muy difíciles y hay que estar preparados, nosotros queremos seguir entre los ocho”.

En cuanto su posición como lateral izquierdo, Diego contó que “el técnico me preguntó si me sentía cómodo jugar en esa posición, le dije que sí, uno siempre quiere estar, me sentí bastante bien y estoy contento por seguir sumando minutos”.

Finalmente, Diego indicó que “en defensa estamos mejorando, estamos preparados y trataremos de hacer las cosas muy bien”, concluyó.

Atlético Nacional jugará este domingo desde las 5:15 p.m. en el Atanasio Girardot ante Deportivo Cali en uno de los partidos de la fecha 14 en la Liga Águila 2018-II.