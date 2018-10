Previa Atlético Nacional vs Deportivo Cali: Duelo directo por la clasificación 

Tarde de verdes en el Atanasio, motivados por el buen momento en la Copa Águila donde son flamantes finalistas, Atlético Nacional buscará continuar la senda ganadora, cuando a las 5:15 p.m. ruede la pelota y enfrente a un Deportivo Cali necesitado y que siempre hace buenos partidos en Medellín.

Varios ingredientes se mezclan en este partido, Cali regresa a Medellín a enfrentar a Nacional luego de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Liga 2018-I cuando el equipo de Gerardo Pelusso no pudo mantener la ventaja en la ida y terminó cayendo con un gol de Dayro Moreno en el epílogo del mismo. Algo que exasperó a jugadores y cuerpo técnico 'azucarero' que calentaron los ánimos en la cancha y en zona mixta.

La rivalidad y la cercanía que ambos equipos tienen en la tabla (Nacional puesto 8 con 21 puntos y Cali décimo con 19) hacen que sea un juego donde el empate perjudicarían a ambas escuadras. Finalmente, el duelo entre Diego Braghieri y Fernando Monetti con José Sand, ex compañeros en Lanús y ahora rivales, marca lo que será un partido para alquilar balcón.

El 'verde paisa' quiere afianzarse en la tabla

Tras la clasificación a la Gran Final de la Copa Águila el pasado jueves, Nacional trabajó estos últimos días, enfocado en el partido de hoy. 18 jugadores convocó el técnico Hernán Darío Herrera, cuya novedad principal es el volante Raúl Loaiza, ausente en varios partidos por una lesión muscular. Alexis Henríquez fue habilitado por la convocatoria de tres jugadores con la Selección Colombia y también fue llamado para este duelo.

Aunque salió golpeado, Jorman Campuzano se recuperó y posiblemente sea inicialista en este encuentro.

Por su parte, Gonzalo Castellani es el único que sigue en departamento médico y probablemente esté para el partido contra Junior el próximo domingo. El argentino se viene recuperando de un golpe en su tobillo derecho.

Probable formación: Christian Vargas; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Diego Braghieri; Jorman Campuzano, Yerson Candelo, Juan Pablo Ramírez; Carlos Rivas, Steven Lucumí y Dayro Moreno.

Los 'azucareros' quieren amargar el rato

Con la mente puesta en la Copa Sudamericana, Deportivo Cali no quiere descuidar la Liga y viajó a Medellín con lo mejor de su nómina. Con respecto al partido donde cayó ante Patriotas, Macnelly Torres fue el único que no viajó por molestias físicas.

Al equipo caleño le restan pocas posibilidades de clasificar y aunque siempre les ha sido complicado jugar en Medellín, buscarán imponerse y de paso, bajar del octavo lugar a los 'verdolagas'.

Camilo Vargas, Esequiel Palomeque y Jhon Mosquera son 'ex verdolagas' que querrán aplicar la inexorable 'ley del ex' en una tierra donde conquistaron copas, pero donde no pudieron consolidarse.

Posible formación: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Juan Sebastián Quintero, Esequiel Palomeque, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Andrés Pérez, Kevin Velasco, Nicolás Benedetti; Jhon Mosquera y José Sand.