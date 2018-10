F Previa Deportivo Pasto vs Millonarios: equipos en crisis

Deportivo Pasto vs Millonarios | Fecha 14 | Horario Deportivo Pasto vs Millonarios: 18:00h | Estadio Departamental Libertad | Transmisiones del partido: Win Sports y Radios AM locales | Partido correspondiente por la fecha 14 de la Liga Águila 2018-2 | Los dos equipos están casi fuera de los play-offs y su crisis se agudiza partido tras partido.