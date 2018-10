Nacional hace cuentas para clasificar a los 'playoffs' de la Liga

<p>Restando cinco fechas para que termine la Liga Águila 2018-II el panorama de clasificación para Atlético Nacional se complicó tras el empate sin goles con Deportivo Cali, el pasado sábado en el Atanasio. </p> <p>De local, el equipo 'verdolaga' jugará ante Junior y Equidad, mientras que contra Rionegro, Once Caldas y Leones será fuera de su cancha. Sin embargo, el único viaje largo lo deberá realizar a Manizales, donde unos días antes jugará también el encuentro de ida por la Gran Final de la Copa Águila. </p> <p>Los números que se manejan son 31 y una buena diferencia de goles. A esta hora, Nacional es noveno con 22 puntos, es decir, que deberá sacar 9 puntos más si quiere estar en la fiesta de fin de año. No obstante, además de los puntos deberá tener una buena diferencia de goles. En estos momentos el 'verde' tiene +8, dos menos que Santa Fe, quien marcha octavo. </p> <p>Suponiendo que continúe con la lógica de sumar afuera y como local no pasar del empate, ante Rionegro, Once Caldas, Leones triunfaría, teniéndola más difícil en su casa, donde Junior y Equidad venderán cara sus derrotas. </p> <p>Si se tiene en cuenta los últimos resultados; a Rionegro lo derrota, contra Junior vuelve a ganar, luego pronóstico reservado en Manizales y más raro cuando en la Final de la Copa habrá otro duelo en el Palogrande. </p> <p>Sin Dayro Moreno, Steven Lucumí licenciado, Alexis Henríquez suspendido y sin una idea de juego clara, será difícil llegar a la siguiente instancia con un equipo que no ha sabido demostrar ser sólidos durante este año. </p> <p>Por otro lado, en la reclasificación tendría asegurado el cupo a la Copa Libertadores. Sin embargo, la distancia entre el tercero (Medellín) y el líder Nacional es de seis puntos. </p>