"Debemos pelear hasta el final": Hernán Darío Herrera

Los ‘verdolagas’ viven un momento difícil, aunque en lo deportivo son finalistas de la Copa y están en la lucha por la clasificación a los ‘playoffs’ de la Liga, el problema extradeportivo con Dayro Moreno y Jeison Steven Lucumí hizo que otros temas de indisciplina y divisiones del grupo saltaran los primeros planos de la actualidad en Atlético Nacional.

Sobre la determinación del club en despedir a Moreno y licenciar a Lucumí, el técnico encargado del conjunto antioqueño comentó que "es una decisión del club, ya hay un comunicado oficial. Hoy hablé con el grupo y ellos saben que deben seguir trabajando para lo que viene de aquí en adelante".

Además, "lo de Dayro y Lucumí ya pasó, no quiero tocar más ese tema. El grupo está unido por los objetivos. En otros equipos me pasaron cosas que hay que sortear, acá en Nacional también me sucedieron, pero he salido de esas".

Ante esta determinación, Herrera expresó que "tengo 7 delanteros donde cualquiera puede hacer de '9', voy a evaluar opciones para jugar en esa posición".

Centrándose en el partido de esta noche, el técnico encargado señaló que "Águilas es un equipo que está jugando muy bien, pasa un buen momento. Nosotros estamos preparados y vamos a afrontar este partido como si fuera una final".

Sobre este momento, "estamos un poco preocupados por la posición en la tabla, pero debemos pelear hasta el final", indicó.

Entre los ausentes de la convocatoria está Alexis Henríquez quien comienza a pagar las dos fechas de sanción, debido a esto, el jugador ayer hizo trabajos de fortalecimiento físico.

Por otro lado, Felipe Aguilar, Helibelton Palacios y Déiver Machado convocados por la Selección Colombia a los amistosos FIFA, regresaron ayer en la tarde desde Estados Unidos directamente a la concentración del equipo. Es por eso que Herrera los va a evaluar y definir si juegan desde el inicio. "Vamos a esperar como llegan de la Selección Colombia ellos están convocados y decidiremos quién puede ser titular, dependiendo como vienen".

Finalmente, Herrera remarcó que "el ánimo está muy bien, hicimos un gran partido contra el Cali y tenemos con qué pelear la Copa y la Liga".