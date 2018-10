<p>El samario tuvo su opinión como referente del equipo a este tema que ha sentado un precedente en materia institucional para Atlético Nacional, una vez el equipo antioqueño tomó la determinación de despedir al delantero Dayro Moreno, tras cometer varias faltas a la disciplina del equipo. La más reciente protagonizada en el partido contra Deportivo Cali, donde terminó en agresión física y verbal con Jeison Steven Lucumí.</p> <p>"Cuando pasan estas situaciones el fútbol es incómodo, con un compañero como Dayro y lo que nos aportó. Pero no hay que dejar de lado las decisiones que toman las personas indicadas, nosotros como trabajadores debemos respetarlas", señaló Aldo Leao Ramírez.</p> <p>Además, "como compañero me pegó muy fuerte, compartimos habitación y tenemos una buena amistad, espero que continúe su carrera de la mejor manera".</p> <p>Sobre el manejo del tema al interior del grupo, el volante quien es uno de los capitanes del equipo, describió que "tuvimos una reunión, por lo que estamos pasando es difícil. Hay que aportar lo positivo y pensar en lo que viene, ellos ya tomaron la decisión de indisciplina y debemos seguir adelante y sumar para clasificar entre los ocho".</p> <p>"Lo que pasó no es un reflejo de lo que pasa dentro del camerino, no hay que sacar conclusiones aceleradas. Lo que sucedió el domingo no lo comparto, pero pienso que son calenturas de juego, las reacciones con cabeza fría se dan uno cuenta del error que cometió", agregó.</p> <p>Aldo además dijo que "lo que compartimos con Dayro sabemos la persona que es, son cosas repetitivas que no le ayudaron mucho a él. Lo que pasó el domingo pasado no es para tomar que el camerino esté roto o que Dayro sea el cáncer del equipo".</p> <p>Terminando este tema, Ramírez remarcó que "quiero aclarar algo, yo respeto y puedo compartir la decisión que tomó la directiva. Lo que no comparto es que digan que Dayro sea el cáncer del equipo o algo así. Ellos saben la decisión que toman las directivas".</p> <p>Pensando en el partido de esta noche, para Aldo será fundamental una victoria, "hay que sumar de a tres para meternos entre los ocho".</p> <p>Además, "cuando suceden estas cosas en un equipo, generan reacciones. De aquí para allá no puede pasar nada más, mirar positivamente y pensar en lo que resta del año, donde está la final de la Copa y el remate de la Liga".</p> <p>En cuanto al rival “Rionegro está haciendo un gran torneo, en su casa es muy difícil, pero nosotros debemos estar preparados para hacer las cosas bien".</p> <p>Finalmente, proyectó lo que viene en la Gran Final de la Copa Águila contra Once Caldas. "Sabemos la importancia que tiene en jugar una final. Es una bendición y una oportunidad de estar cada seis meses disputando finales".</p>