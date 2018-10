Independiente Medellín ajustó su carta victoria en línea derrotanto a Alianza Petrolera

En un partido donde Medellín partía como claro favorito por llegar dentro del grupo de los ocho mejores y habiendo conseguido tres victorias consecutivas ante Patriotas, Nacional y América; Alianza Petrolera fue un signo rival, lo complicó e hizo desesperar.

El partido comenzó bastante disputado en el medio del campo, Medellín quería imponer el ritmo del juego adueñándose del balón pero la imprecisión en los pases le hacía perder terreno y le daba oportunidad a Alianza de acercarse al arco rival.

Alianza Petrolera tuvo las primeras aproximaciones y la primera opción clara de gol, Medellín se mostraba más colectivo pero no lograba mucha profundidad ni ofrecer peligro al arco contrario.

Pasados los primeros 15 minutos de juego Alianza Petrolera se replegó y cedió más el esférico al conjunto paisa que fiel a su estilo con juego colectivo intentaba adelantarse en el marcador, pero la continua imprecisión en los pases se lo impedía.

El equipo de barranca teniendo menos el balón seguía acumulando aproximaciones, ganó todos los dueños ofensivos en pelota quieta, dejando al descubierto las falencias defensivas que tanto le has costado corregir a los dirigidos por el ecuatoriano Octavio Zambrano.

Los primeros 45 minutos de juego se consumieron con apenas un par de opciones claras de gol, poco trabajo para los guardametas y la ansiedad de la parcial roja comenzaba a aumentar.

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica, Medellín fiel a su juego y Alianza aprovechando cada oportunidad para acercarse, el equipo rojo cada vez con más ganas que cualquier cosa se mostraba más incisivo, y muchas veces atropellando y consiguiendo tiros de esquina consecutivos se acercaba pero no encontraba claridad, los volantes y en especial Ricaurte no lograban conectar arriba con Cano y Caicedo quienes no tenían una buena actuación.

Los jugadores de Alianza no tenían prisa y en cada oportunidad permitían simplemente que el tiempo siguiera corriendo, la ansiedad crecía a cada minuto para los rojos que no encontraban el tanto que los adelantara en el marcador.

Al minuto 70 de juego Octavio Zambrano realizaría dos sustituciones buscando darle aire y un nuevo rumbo al compromiso, Brayan Castrillon por Jean Carlos Blanco, y Yulián Anchico por William Parra, cinco minutos después en una jugada bastante turbia y tras una mala salida del guardametas Ricardo Jeréz llegaría el tan esperado y ya merecido tanto que adelantara en el marcador a los locales, el defensor Hernán Pertuz capitalizaba un rebote y con mucha técnica mandaba el balón dentro de los tres palos.

Medellín dejó el atacar en un segundo plano, se replegó pero sin renunciar a continuar teniendo el control del esférico, lo cual permitió que los minutos finales se consumieran sin darle mayor oportunidad a los visitantes de empatar el partido a pesar de que naturalmente adelantaron sus líneas en busca del arco contrario.

Producto de la "tocata" roja llegaría en una gran jugada colectiva un segundo gol rojo que liquidaría por completo el juego, Andrés Ricaurte marcaría el 2 a 0 definitivo.

Si bien no fue fácil la victoria, y si bien por momentos el fútbol ofrecido por Medellín estaba lejos de lo esperado en estas instancias lo único importante es sumar; se logró el objetivo de ganar, cuarto triunfo en línea, se da un gran paso para permanecer dentro del grupo de los ocho y la afición sigue ilusionada.

El próximo partido del DIM será el sábado 21 de octubre cuando visite Jaguares en la ciudad de Montería.