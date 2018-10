<p>Está claro que el delantero vive del gol, es una teoría que está más que comprobada. Sin embargo, cuando el punta es solidario para el frente de ataque y contribuye a la victoria, ese sacrificio para trabajar en equipo es más que gratificante. </p> <p>Anoche, Atlético Nacional derrotó al Junior con gol de Helibelton Palacios. Si, un lateral que se lanzó al ataque y logró romper la imbatibilidad de un Sebastián Viera que lucía una de sus mejores actuaciones con el equipo barranquillero.</p> <p>Uno de los culpables para la jugada que terminó en celebración fue <strong>Omar Duarte</strong>, el ex Huila sigue destacándose en el 'verde paisa' con goles o con grandes actuaciones como esta. </p> <p>"Lo importante es desarrollar en la cancha lo que quisimos y conseguimos tres puntos importantes", expresó el delantero que ya suma su segundo partido como titular. </p> <p>"Si no encuentro las opciones, trato de dárselas a mis compañeros, crear las opciones. La idea era sumar y lo logramos", remarcó el '9' que quiere hacer olvidar a Dayro Moreno y ser el referente en el juego ofensivo. </p> <p>Aunque no pudo terminar de la mejor manera, Duarte es optimista para los retos que vienen, la última parte del semestre ya está a la vuelta de la esquina y deberán sacar fuerzas de donde no las tienen, como anoche, donde enfrentaron a un gran rival. "A lo último estuve fatigado, pero pude terminar un partido muy difícil", concluyó. </p>