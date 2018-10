<p>Aquel partido contra Junior es cosa del pasado, la Liga queda esta semana en 'stand by' mientras que la Copa Águila toma el primer lugar en importancia, este miércoles es la gran final frente a Once Caldas y en la cabeza de uno de sus referentes como <strong>Aldo Leao Ramírez</strong> no está otra cosa que ganarla. </p> <p>"Queremos disfrutar esta final de la Copa, es una bendición poder disputarla, no en todos los equipos se pueden jugar estas instancias y que Nacional cada seis meses puede jugarlas", expresó el volante samario que superó los 200 partidos con la camiseta 'verdolaga'. </p> <p>Las dos victorias en la Liga frente a Rionegro Águilas y Junior de Barranquilla llenan de optimismo a Aldo que quiere levantar su quinta copa vestido de 'verde'. "Superamos una semana difícil, pero se notó el profesionalismo y el compromiso de los compañeros para sacar esto adelante".</p> <p>En cuanto al juego que se viene, Ramírez señaló que "será un partido difícil, ellos jugaron con un grupo alterno. Los partidos hay que jugarlos, nosotros respetamos a todos los rivales. Será una serie de 180 minutos, hay que manejarlo con mucha inteligencia".</p> <p>Finalmente, se mostró motivado para emprender el viaje a Manizales donde se jugará el partido de ida. "pensamos en ganarlos, vamos motivados con todas las ganas de sacar un gran resultado", concluyó. </p>