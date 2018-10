"Vivo las finales con mucha intensidad, con mucho deseo de triunfar": Hernán Darío Herrera

Para el técnico encargado de Atlético Nacional, mañana a las 7:00 p.m. cuando ruede la pelota en el estadio Palogrande será un momento más que especial, será su primera final al mando del equipo que lo formó y en el que conquistó la gloria como jugador.

Hernán Darío Herrera vive y siente este reto como uno de los más importantes de su carrera como entrenador, sabe que es una oportunidad única de clasificar a la Copa Libertadores y de darle otra alegría al cuadro de su vida. Previo a este compromiso, el 'arriero' destacó las virtudes de Once Caldas, pero ponderó las suyas.

“Será un partido difícil contra un buen rival como Once Caldas que está viviendo un gran momento. Nacional también está en alza, jugamos dos grandes partidos. Esperamos que sea una gran final”, comentó.

En cuanto al juego del 'blanco blanco', Herrera señaló que “ellos hacen una muy buena salida de juego, manejan bien la pelota. Los hemos analizado y esperamos contrarrestar sus virtudes”.

Como ya lo expresé al principio de la nota será su primera final al mando del 'verde paisa', pero la segunda como técnico. Hay que remontarse al 2005 cuando con el Real Cartagena disputó la estrella de fin de año contra el Deportivo Cali. Sin embargo, se lo toma con calma, “estoy tranquilo, cuento con jugadores que han sido grandes en la institución y por eso saldremos a buscar el título, es una gran oportunidad para nosotros. Vivo las finales con mucha intensidad, con mucho deseo de triunfar. Estamos cerca de hacer historia”, remarcó.

Sobre el favoritismo que tienen sus dirigidos para conquistar la cuarta Copa Águila, Herrera es cauteloso, “la responsabilidad es compartida, vamos a jugar una final con grandes equipos. Ellos llegaron con méritos al igual que nosotros. la Copa la queremos asegurar allá y en la Liga hay que buscar la clasificación”.

Herrera adelantó que el equipo se quedará hasta el domingo, debido a que por calendario también jugarán por Liga el próximo sábado en la noche. “Era mejor quedarnos toda la semana en Manizales, tenemos tres partidos contra el Once Caldas y por eso hay que estar concentrados”.

Sobre una nómina tentativa no adelantó nada, tampoco sobre quién tapará en la Copa y en la Liga, “tengo todo el equipo disponible, en la charla técnica definiré la nómina inicialista. Esperaremos como están, tengo el cuerpo técnico disponible y sacaremos conclusiones si rotamos arqueros. El grupo está muy bien, con actitud positiva y con las ganas de sacar a Nacional adelante”, remarcó.

Finalmente, habló sobre su colega Hubert Bodhert y de Juan Pablo Nieto, Diego Peralta, Edwin Velasco y Diego Arias, ex Nacional que están con Once Caldas. “Hubert Bodhert es un buen entrenador, viene haciendo bien las cosas con Jaguares, Real Cartagena y ahora con Once Caldas. Es un plus para varios ex Nacional jugar contra su equipo, ellos tienen la mentalidad al igual que nosotros en ganar los partidos”, concluyó.