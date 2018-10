"Vine a Nacional para salir campeón": Diego Braghieri 

Atlético Nacional sigue confiando en los argentinos como referentes para hacer historia, uno de ellos es Diego Braghieri quien llegó como el mejor central de América en 2017 y con trabajo y sacrificio ha ido ganándose el respeto y el cariño de una de las aficiones más exigentes en el fútbol colombiano.

El santafesino habló en el programa El Alargue de Caracol Radio donde destacó el nivel que vive en el equipo 'verde', la salida de Dayro Moreno y de Jorge Almirón, las finales perdidas y la revancha que podría tener este jueves cuando reciban al Once Caldas por la vuelta de la final en la Copa Águila 2018.

"De a poco fui sumando minutos, para cualquier jugador es difícil adaptarse. Me siento bien, me siento cómodo y vivo el mejor momento en Nacional. Estoy con mucha confianza para darle más al equipo", comentó.

Sobre la partida de Jorge Almirón, Braghieri dijo que "en lo personal lo extraño, fue el mejor técnico que tuve en mi carrera. Con Lanús gané tres títulos en siete meses. Nos trajo acá y desgraciadamente perdimos dos finales. Uno como jugador está dispuesto al técnico que esté, hoy está Hernán Darío (Herrera) y estamos a las ordenes que esté".

Además, destacó las funciones que le han puesto en la cancha los dos cuerpos técnicos que ha tenido en el equipo paisa. "Me ha pedido que juegue como central o como lateral, no tengo problema en hacerlo. Por mis condiciones físicas no tengo tantas proyecciones como otros jugadores. Uno siempre quiere jugar y estar dispuesto a lo que necesita el plantel".

No solo en defensa es bueno, Braghieri tiene un buen ataque que no ha podido destacar con el 'verde', pero que ha estado cerca. "Hace rato que no puedo convertir, uno va a la ofensiva para marcar. Sabiendo que como defensas somos fuertes por arriba. Todo llega en su tiempo".

En cuanto a la función como central y la competencia en ese puesto, Diego dijo que "con Alexis (Henríquez) hemos jugado muy bien, es difícil para el técnico decidir quien tiene que jugar. El grupo tiene muy buenos centrales".

Otro de los temas que tocó fue la partida de Dayro Moreno. "Para el grupo era muy importante, era nuestro goleador, nos dolió y no se si era la manera que se fuera en este momento. Para nosotros Dayro (Moreno) era una persona que aportaba día a día".

Además, "por un jugador no quiere decir si un equipo gana o pierde. Fue una decisión que tomó la directiva, lo extrañamos, pero hay que seguir adelante".

Sobre su manera de jugar, el defensa indicó que "no creo que nací con la tarjeta amarilla, en Argentina me crié con el juego fuerte. Nunca voy con mala intención, siempre trato de ir fuerte y no doy una pelota por perdido".

Centrándose en la final del jueves, Braghieri comentó que "en Nacional tenemos presión en todos los partidos, estamos obligado a ganar todo. Perder dos finales de esa manera fueron golpes muy duro, el miércoles demostramos que somos un gran equipo contra uno que es muy duro, para mi concepto ellos son los que mejor están jugando. En nuestra casa tenemos la obligación para ganar, esperamos que sea a favor nuestro".

Finalmente, habló sobre su futuro, la relación que tiene con sus paisanos Gonzalo Castellani y Fernando Monetti y se refirió a la hinchada verdolaga.

"Tengo dos años más de contrato, yo me quiero quedar para salir campeón con esta institución, vine para eso y trataré que sea todo lo posible para quedarme". "Con Gonzalo (Castellani) y Fernando (Monetti) compartimos en Lanús y tenemos muy buena relación".

"Agradezco a la hinchada porque desde el primer minuto nos hicieron sentir muy cómodo, esperamos que pueda devolverles en la cancha todo ese cariño", concluyó.